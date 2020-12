Steven Berghuis blijft op eigen verzoek buiten basiself van Feyenoord

De opstelling van Feyenoord voor de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo kent één grote verrassing: Steven Berghuis neemt voor het eerst dit seizoen plaats op de reservebank. Trainer Dick Advocaat vertelt voorafgaand aan het duel in gesprek met FOX Sports dat de aanvoerder van de Rotterdammers zondagmiddag op eigen verzoek buiten het basiselftal blijft.

“Ik ben nog wel een beetje chagrijnig. Dat zit in alles, allerlei dingen rond het elftal. Geblesseerde spelers, aanpassen, dat soort dingen. Dat wil je niet. Maar ja, je ontkomt er niet aan”, begint Advocaat. Hij krijgt de vraag of dat chagrijn ook te maken heeft met de afwezigheid van Berghuis. “Nee, dat kan ik wel begrijpen. Hij heeft de meeste minuten gemaakt van de hele groep. Het verzoek kwam van hem zelf af. Hij denkt in het belang van het elftal. Een fitte, frisse speler kan je soms meer aan hebben dan een speler die even niet goed in zijn vel zit. Komende donderdag is belangrijk, maar deze wedstrijd ook.”

Analist Gertjan Verbeek kan wel begrijpen dat Berghuis, dit seizoen voorlopig goed voor tien doelpunten en vijf assists in vijftien officiële wedstrijden, heeft verzocht om buiten de basiself te blijven. “Als een speler zelf bij je komt om te zeggen dat hij zich niet fris voelt... Dat is ook logisch, hij is behoorlijk ziek geweest in de voorbereiding en heeft een aantal weken training gemist. Nu heeft hij als aanvoerder de meeste minuten gemaakt, dus dan kan ik me voorstellen dat hij nu een wedstrijdje wil overslaan. Hij kan beter vandaag overslaan dan donderdag, want dan hebben ze hem hard nodig.”

Voor Feyenoord wacht komende donderdag het beslissende Europa League-duel met Wolfsberger AC, waarin de Rotterdammers met een overwinning Europese overwintering kunnen afdwingen. In aanloop naar dat treffen gaat het ook in De Kuip veelvuldig over de nieuwe trainer van Feyenoord, daar Advocaat heeft aangegeven te vertrekken na dit seizoen. Arne Slot zou al in verregaande onderhandelingen met Feyenoord zijn en is om die reden per direct op straat gezet door AZ. Volgens Algemeen Dagblad-journalist Mikos Gouka was Advocaat 'totaal niet' op de hoogte van de onderhandelingen tussen Feyenoord en Slot.

Advocaat wordt voorafgaand aan het duel met Heracles gevraagd naar de situatie van Slot. “Ja, ja, ja. Je moet mij twee dingen niet vragen: niet over Slot en niet over wat ik ga doen. Want dat vind ik allemaal niet belangrijk. Nee, totaal niet. Dat kan ik wel weghouden van het elftal. In het voetbal is het nu zo dat het de ene dag Jantje en de andere dag Pietje is. Dan moet je weer aan iemand anders wennen. Die spelers kunnen er makkelijk mee omgaan, ik heb het gevoel dat het rustig is.”

Nicolai Jörgensen heeft tegen Heracles weer een basisplaats, nadat hij midweeks voor het duel met Dinamo Zagreb (0-2 nederlaag) geschorst was. “Op de training maakt hij een goede indruk, hij is een positieve jongen”, zegt Advocaat als hij gevraagd wordt naar Jörgensen. “Maar oké, je moet het wel laten zien. In dat opzicht staat hij onder druk, dat weet hij zelf ook. Hij scoort te weinig als spits. Hard werken kan iedereen, dus hij moet presteren en anders moeten er andere keuzes gemaakt worden.”