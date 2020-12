‘Snap niet dat de top drie van Nederland zich niet gemeld heeft voor hem’

Henk van Stee is lovend over de ontwikkeling van Abdou Harraoui bij Sparta Rotterdam. De pas 22-jarige middenvelder werd al genoemd als aanwinst van FC Groningen, maar de technisch directeur van de Rotterdamse club gelooft dat Harroui over de kwaliteiten beschikt om de stap te maken naar de absolute top in de Eredivisie. De vergelijking met een aantal internationals van Oranje wordt zelfs gemaakt.

"Appie heeft meer kwaliteiten, want hij is niet alleen maar een verdedigende middenvelder", concludeert Van Stee zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Het is geen toeval dat hij zo'n wereldgoal maakte (tegen FC Emmen, red). Verleden jaar heeft hij natuurlijk verschrikkelijk veel assists gegeven en doelpunten gemaakt, dus hij is ook aanvallend met name heel veel waard. Appie heeft zich op de kaart gezet op die positie (van verdedigende middenvelder, red.). Dus ik begrijp Henk Fraser wel, maar ik begrijp ook Abdou Harraoui." Analist Hans Kraay junior vergelijkt Harraoui zelfs met Ryan Gravenberch en Frenkie de Jong. "Qua snelheid en techniek." Van Stee vult aan: "Hij is een heel moderne middenvelder die alles in huis heeft om stappen te maken."

"Ik snap niet dat de top drie van Nederland zich niet gemeld heeft voor Abdou Harraoui", uit Van Stee zijn verbazing. "Ook al zouden ze hem maar in hun eigen stal hebben." Presentator Milan van Dongen merkt op dat de aanvallende middenvelder dan nog een jaar bij Sparta zou kunnen spelen. "Wellicht, of misschien wel naar een andere club. Want Sparta is hij ontgroeid over een halfjaar en dan zou hij die stap kunnen maken." Kraay junior mengt zich vervolgens wederom in de discussie over Harraoui. "Dus zo goed is hij dat hij Sparta over een halfjaar ontgroeid is?", vraagt de analist zich af.

"Ja, dat vind ik wel", luidt het antwoord van Van Stee. "We willen hem natuurlijk graag houden, want het is één van onze betere spelers. Maar als je praat over ambitie begrijp ik wel dat hij een stap wil maken." Van Stee hoopt dat Harraoui niet al in de winterstop vertrekt bij Sparta. "Wij hopen dat hij in principe het seizoen afmaakt bij Sparta en het zou natuurlijk geweldig zijn als er een club zou komen die hem wil kopen maar nog eventjes een halfjaar bij ons zou laten spelen." De verbintenis van Harraoui bij Sparta loopt nog anderhalf jaar door.

Harraoui werd onlangs al pratend en lachend gespot met Dick Advocaat na het duel tussen Feyenoord en Sparta (1-1) in oktober. Kees Jansma bracht de middenvelder zondagochtend dan ook in verband met de stadgenoot. "Advocaat was een interview aan het geven en hij was klaar. En ik was daarna en toen kwam hij even naar mij toe omdat ik natuurlijk met hem heb samengewerkt bij Sparta", reageert Harroui in de online talkshow van Voetbal International. "We kennen elkaar uit die periode en we hebben gewoon een gesprek over de toekomst en wat een mooie stap zou zijn in mijn carrière. Daar waren we een beetje over aan het sparren." Jansma grijpt vervolgens gelijk in: "Advocaat zei dat Feyenoord voor jou een mooie club zou zijn." Waarop Harroui gelijk een antwoord heeft. "Nouja, Feyenoord is ook een mooie club, maar zo zijn er meerderen", sluit hij af met een glimlach.