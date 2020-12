‘Ik zag hem bij Jong Ajax spelen en na vijf minuten vroeg ik: ‘Wie is hij?’’

Ryan Gravenberch speelde zaterdagavond tegen FC Twente (1-2 nederlaag) niet zijn beste wedstrijd in de hoofdmacht van Ajax. Arnold Bruggink waarschuwde na afloop dat de achttienjarige middenvelder van de Amsterdammers niet te snel opgehemeld moet worden. Hedwiges Maduro en Hans Kraay junior zijn het daarmee eens, maar benadrukken wel dat Gravenberch een buitengewoon talent is.

Presentator Milan van Dongen vraagt in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports of Maduro een parallel herkent met zijn eigen doorbraak. In 2005 speelde hij zich in het eerste elftal van Ajax. “Ja, zeker. Je bent zoekende in het veld, soms gaat het vanzelf”, antwoordt Maduro. “Gravenberch is wel echt een wereldtopper, hoor. We mogen hem niet teveel ophemelen, daar ben ik het mee eens. Er komt zoveel op je af, qua omgeving en media.”

“Ik had hele verstandige ouders, die vertelden dat ik rustig moest blijven. Dat heb je wel nodig. Hij zei volgens mij dat zijn vader heel belangrijk is, je hebt mensen nodig die je afremmen”, gaat de 35-jarige oud-middenvelder verder. Hij krijgt bijval van Kraay. “Je moet niet gelijk over een transfersom van zestig of zeventig miljoen euro praten. Maar weet je, wij hebben hem vorig seizoen al een keer of twintig bij Jong Ajax gezien en hij is zo ongelofelijk goed. Laat hem een keer terugvallen naar een vijf, zoals tegen FC Twente. Het maakt mij allemaal niet uit, hij is verschrikkelijk goed en staat met zijn beide benen op de grond.”

“Ik weet nog dat ik een wedstrijd van hem bij Jong Ajax zag, toen was hij net zestien”, benadrukt Maduro. Gravenberch beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak in de hoofdmacht van Ajax. Dit seizoen speelde hij voorlopig veertien officiële wedstrijden. “Daarin zag ik hem voor het eerst spelen en na vijf minuten vroeg ik: ‘Wie is hij?’ Ik kreeg te horen dat het om Gravenberch ging, een supertalent. Het is grappig dat hij zich zo makkelijk heeft doorontwikkeld. Jong Ajax was al veel te gemakkelijk voor hem. "