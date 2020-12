‘Manchester United wil weeksalaris van uitblinker nu al verdubbelen’

Manchester United wil Bruno Fernandes een lucratief nieuw contract aanbieden, zo weet de Daily Mirror zondag te onthullen. Met de nieuwe deal stijgt het weeksalaris van de Portugese spelmaker naar omgerekend 220.000 euro. In de huidige situatie strijkt Fernandes op Old Trafford op weekbasis ruim 100.000 euro op. De middenvelder werd in januari van dit jaar voor 55 miljoen euro overgenomen van Sporting Portugal.

De clubleiding van Manchester United is zeer te spreken over het eerste jaar van Fernandes in Engeland. De 26-jarige middenvelder staat inmiddels op het fraaie aantal van 22 doelpunten en 14 assists in 37 optredens namens the Reds. Fernandes tekende begin dit jaar een contract tot medio 2025 en hij kan zijn verbintenis nog geen jaar later verlengen tot de zomer van 2026, zo klinkt het in de Engelse media. Fernandes wordt gezien als een sleutelspeler binnen de selectie van Manchester United en men doet er dan ook alles aan om hem tevreden te houden.

De Daily Mirror benadrukt tevens dat Fernandes qua weeksalaris ver achterblijft bij David De Gea (390.000 euro) en Paul Pogba (330.000 euro) en dat hij momenteel op hetzelfde niveau zit als reservespelers Jesse Lingard en Dean Henderson. Manchester United wil het salaris van Fernandes niet naar het niveau van De Gea en Pogba optrekken, maar desondanks kan de Portugees een verdubbeling van zijn salaris tegemoet zien. Fernandes behoort bijna wekelijks tot de uitblinkers bij het wisselvallige Manchester United.

Hij kwam zaterdag als invaller binnen de lijnen in de uitwedstrijd tegen West Ham United (1-3) en tijdens zijn kortstondige optreden zorgde Fernandes voor de assist bij het doelpunt van Pogba. Hij staat na zaterdagavond op zeven treffers en drie assists in negen wedstrijden in de Premier League. Daarnaast wordt Fernandes, die dolgraag prijzen wil winnen in Manchester, gezien als een belangrijke factor in de kleedkamer van manager Ole Gunnar Solskjaer.