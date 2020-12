Feyenoord treedt zonder Steven Berghuis aan tegen Heracles

Feyenoord treedt zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo aan zonder aanvoerder Steven Berghuis. De aanvaller wordt vermoedelijk gespaard voor het Europa League-duel met Wolfsberger AC van komende donderdag, waarin de Rotterdammers nog Europese overwintering kunnen afdwingen. Door de afwezigheid van Berghuis speelt Luciano Narsingh als rechtsbuiten, terwijl João Teixeira op de linkerflank begint.

Berghuis speelde dit seizoen voorlopig alle wedstrijden bij Feyenoord en was voorlopig met tien doelpunten en zes assists in vijftien duels van grote waarde. Tegen Dinamo Zagreb (0-2 nederlaag) stond Berghuis afgelopen week nog negentig minuten binnen de lijnen, maar hij verdwijnt nu vermoedelijk met het oog op het treffen met Wolfsberger van komende donderdag uit de basiself. Feyenoord moet in Oostenrijk zien te winnen om overwintering in de Europa League te kunnen afdwingen.

Trainer Dick Advocaat kon tevens geen beroep doen op Bryan Linssen, die afgelopen donderdag geblesseerd raakte. Daardoor staan er twee nieuwe aanvallers op het wedstrijdformulier: Nicolai Jörgensen was tegen Dinamo Zagreb nog geschorst en keert nu terug in de punt van de aanval, terwijl Teixeira als vleugelaanvaller zal opereren. Narsingh verhuist daardoor normaal gezien van de linker- naar de rechterflank. In de afwezigheid van Berghuis draagt Jens Toornstra de aanvoerdersband bij Feyenoord.

Bart Nieuwkoop keert terug in de basiself, nadat hij tegen FC Utrecht (wegens diarree) en Dinamo Zagreb (geschorst) verstek moest laten gaan. Lutsharel Geertruida is daardoor naar de reservebank verwezen. Verder blijft de defensie van Feyenoord - bestaande uit doelman Nick Marsman, centrumverdedigers Uros Spajic en Marcos Senesi en linksback Tyrell Malacia - intact. Ook het middenveld Toornstra, Orkun Kökcü en Mark Diemers is onveranderd.

Opstelling Feyenoord: Marsman, Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Diemers, Kökcü; Narsingh, Jörgensen en Teixeira.

Opstelling Heracles Almelo: Blaswich, Breukers, Rente, Pröpper, Knoester; Quagliata, Kiomourtzoglou, Schoofs, Vloet; De la Torre en Bakis.