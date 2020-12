Hans Kraay onthult ‘druppel die emmer deed overlopen’ bij AZ en Slot

AZ zorgde zaterdagochtend voor een daverende verrassing door per direct afscheid te nemen van Arne Slot. Aanleiding hiervoor is dat de 42-jarige oefenmeester reeds een aantal keer met Feyenoord gesproken zou hebben over de opvolging van Dick Advocaat aan het einde van het seizoen. Hans Kraay junior onthult in het programma Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports dat AZ-directeur Robert Eenhoorn via een ‘bevriend iemand bij Feyenoord’ te horen kreeg van de gesprekken tussen Slot en de Rotterdammers.

“Er komt nog een dingetje bij”, zo begint Kraay. “Mensen horen ons erover praten, ook in De Eretribune. Dus je krijgt steeds meer informatie van mensen. Ik heb van een betrouwbare bron gehoord wat de druppel was die de emmer deed overlopen. Kijk, Robert Eenhoorn is een kind van Rotterdam, die kent iedereen. Hij kreeg plotseling een telefoontje van een bevriend iemand bij Feyenoord dat Arne Slot al twee of drie was geweest. Ze hadden het bij Feyenoord dus ook allemaal lekker afgedekt. Nou, toen schijnt er kortsluiting gekomen te zijn.”

“Toen hebben Max (Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ, red.) en Robert bij elkaar gezeten om te beslissen of ze het zo hard en daadkrachtig moesten doen”, gaat de analist annex verslaggever verder. “Ze hebben tegen elkaar gezegd: ‘Als wij zo’n goede trainer hebben en we elkaar iedere dag zien, zou hij dan niet kunnen zeggen dat hij met Feyenoord gaat praten?’ Als hij had aangegeven dat hij heel gepassioneerd was om het bij AZ had kunnen afmaken, had hij dat ook kunnen doen. Ik denk dat hij het zelf verkloot heeft.”

“Zo had het moeten gaan”, zo haakt de eveneens aanwezige Hedwiges Maduro in. Slot gaf zaterdagavond te kennen dat hij bij AZ reeds kenbaar had gemaakt dat hij zijn aflopend contract niet zou gaan verlengen. “Het moment dat je aangeeft dat je je contract niet gaat verlengen, is een signaal dat je er vandoor gaat. Dan had AZ moeten zeggen: ‘Oké, je gaat naar een andere club. Kan je het professioneel afmaken?’ Het is heel normaal dat je daarna met andere clubs gaat praten, die kans bestaat. Als hij dit had gedaan voordat hij aangaf zijn contract niet te gaan verlengen, vind ik het zwak van Slot.”

“Slot had in zijn achterhoofd moeten weten dat het op een gegeven moment zou uitkomen”, beaamt Henk van Stee, directeur voetbalzaken bij Sparta Rotterdam. De technisch eindverantwoordelijke bij de Spangenaren hoorde ‘een paar dagen geleden’ al geruchten over een overstap van Slot naar Feyenoord. “Ik kon niet geloven dat Slot weg zou gaan bij AZ. Er waren richting Feyenoord veel kandidaten, er ontstaat een geruchtenstroom en dan is het logisch dat Slot daar tussen zit. Maar ik dacht dat het hem niet zou gaan worden, dus ik was verbaasd dat het waar was dat hij op non-actief is gezet bij AZ.”

“Ik weet niet of hij naar Feyenoord wil, dat heeft hij nog niet uitgesproken. Maar meer het feit dat hij weggaat bij AZ”, gaat Van Stee, die tussen 2000 en 2002 trainer was van AZ, verder. Hij is voorzichtig zich uit te spreken over de situatie. “Als ze afspraken hebben gemaakt, vind ik dit terecht. Mensen als Huiberts en Eenhoorn heb ik hoog zitten, die doen dit niet zomaar. Maar voordat ik een definitief standpunt inneem, wil ik wel het woord van Slot hierover horen.

“Trainer zeggen altijd: ‘Houd je focus op deze club en de rest moet buiten deze omgeving blijven’. Maar in dat opzicht ben ik het met Hedwiges eens: je weet als club dat een trainer verder gaat kijken als hij zijn contract niet verlengt”, beaamt FC Twente-middenvelder Wout Brama. “Maar open communicatie en transparantie is soms ver te zoeken. Als je open communiceert, kun je een heel eind komen met elkaar. Dan moet je elkaar vertrouwen, zo denken ze er bij AZ over. Dat is blijkbaar niet het geval.”