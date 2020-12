Wie kan Oranje maandagavond loten op weg naar het WK van 2022?

Het Nederlands elftal weet maandagavond na de loting om 18.00 uur in Zürich welke hindernissen het op weg naar het WK van 2022 in Qatar moet nemen. Vanwege de coronapandemie zal het een online-evenement zijn, zonder vertegenwoordigers van nationale bonden. Frank de Boer is net als zijn 54 collega's van andere Europese teams zodoende niet van de partij, maar Rafael van der Vaart is wel aanwezig. De voormalig Oranje-international assisteert net als Daniele De Rossi bij de loting.

Nederland is één van de tien groepshoofden. De ploeg van De Boer ontloopt daardoor België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken en Duitsland. Die landen zitten ook in Pot 1. Nederland steeg op de wereldranglijst van november van de vijftiende naar de veertiende plaats, na een oefenremise tegen Spanje (1-1) en zeges in de Nations League op Bosnië en Herzegovina (3-1) en Polen (1-2). Het Nederlands elftal hield daardoor Zwitserland, dat in Pot 2 zit, achter zich op de wereldranglijst.

Politieke spanningen en extreme weersomstandigheden

Nederland wordt tijdens de loting gekoppeld aan een landenploeg uit Pot 2, Pot 3, Pot 4, Pot 5 en mogelijk ook Pot 6. Spanje, België, Italië en Frankrijk komen in een groep van vijf landen terecht omdat volgend jaar oktober nog om de winst van de tweede editie van de Nations League wordt gespeeld. Tijdens de loting zal er onder meer rekening worden gehouden met politieke spanningen (Armenië/Azerbeidzjan, Gibraltar/Spanje, Kosovo/Bosnië en Herzegovina, Kosovo/Servië, Kosovo/Rusland en Oekraïne/Rusland).

Extreme weersomstandigheden in Wit-Rusland, Estland, Faeröer, Finland, IJsland, Letland, Litouwen, Noorwegen en Rusland zijn een reden om maximaal twee van deze landen in een groep terecht te laten komen. De FIFA houdt bovendien ook rekening met lange reisafstanden naar landen als IJsland, Azerbeidzjan, Kazachstan en Israël.

De wedstrijden in de WK-kwalificatie zijn van maart tot november 2021. De tien groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK in Qatar. Alle nummers twee gaan de play-offs in, samen met de twee best presterende landen uit de Nations League die in hun WK-kwalificatiegroep niet bij de beste twee eindigen. In de play-offs strijden twaalf landen in maart 2022 via een knock-outsysteem om drie tickets naar Qatar.

Vier groepsduels op één dag

Het WK in Qatar start op 21 november 2022 en de finale staat voor 18 december 2022, de nationale feestdag in Qatar, uitgeschreven. De 64 wedstrijden van het mondiale eindtoernooi worden zodoende in slechts 28 dagen afgewerkt. Voor de groepsfase staan slechts twaalf dagen en dat komt neer op vier groepsduels per dag. De lokale aftraptijden (twee uur later dan in Nederland) zijn 13.00 uur, 16.00 uur, 19.00 uur en 22.00 uur. De aftraptijd van 13.00 uur is zodoende op het heetst van de dag. In de knockout-fase van het toernooi worden de wedstrijden om 18.00 uur en 22.00 uur afgewerkt.

Potindeling loting WK-kwalificatie voor Europa:

Pot 1: België, Frankrijk, Engeland, Portugal, Spanje, Italië, Kroatië, Denemarken, Duitsland en Nederland.

Pot 2: Zwitserland, Wales, Polen, Zweden, Oostenrijk, Oekraïne, Servië, Turkije, Slowakije en Roemenië.

Pot 3: Rusland, Hongarije, Ierland, Tsjechië, Noorwegen, Noord-Ierland, IJsland, Schotland, Griekenland en Finland.

Pot 4: Bosnië en Herzegovina, Slovenië, Montenegro, Noord-Macedonië, Albanië, Bulgarije, Israël, Wit-Rusland, Georgië en Luxemburg.

Pot 5: Armenië, Cyprus, Faeröer, Azerbeidzjan, Estland, Kosovo, Kazachstan, Litouwen, Letland en Andorra.

Pot 6: Malta, Moldavië, Liechtenstein, Gibraltar en San Marino.