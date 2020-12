Spaanse media adviseren Ronald Koeman: ‘Hij zit ook nog in je selectie’

De kranten in Spanje zijn zondag hard voor het Barcelona van Ronald Koeman. De Catalanen leden zaterdagavond een smadelijke nederlaag in en tegen Cádiz, dat eerde dit seizoen ook al Real Madrid over de knie kreeg. Het verlies in Zuid-Spanje was echter vooral te wijten aan twee defensieve blunders van jewelste. “De vrije val van Barcelona: twaalf punten achterstand op de koppositie”, staat op de voorpagina van Marca. Bij Sport staat er met grote letters ‘Wat een flop’, terwijl ‘Fatale fouten’ op de voorpagina van de zondageditie van Mundo Deportivo prijkt.

Bij AS valt zelfs ‘Harakiri Culé’ te lezen. “Twee grote fouten in de defense doden Barcelona in Cádiz en zorgen voor een achterstand van twaalf punten op Atlético Madrid.” Ook in het wedstrijdverslag neemt de Madrileense sportkrant geen blad voor de mond. “Barcelona pleegde zelfmoord tegen een Cádiz dat alle misère van een elftal blootlegde dat nimmer wist hoe men tegen de Andalusiërs moest spelen. Lionel Messi en Antoine Griezmann liepen elkaar in de weg, er werd niet vanaf de zijkanten gespeeld en Frenkie de Jong en Sergio Busquets wisten de wedstrijd niet te lezen. En Philippe Coutinho speelde wederom in het tempo van een wedstrijd op het WK van 1954.”

“Het is duidelijk dat Koeman zijn project niet op gang krijgt. Er zijn te veel vraagtekens. Vraagtekens die Koeman overschaduwen in zijn strijd tegen alle elementen. Om te beginnen de vele blessures en vervolgens een vulkanische vereniging waarin zelfs de interim-preses een interne vijand is”, wijst men naar eerdere uitlatingen van Carles Tusquets over het verkopen van Messi. “Het rendement van de spelers die zijn sleutelspelers zouden moeten zijn, is op zijn minst wisselvallig. Ousmane Dembélé en Coutinho krijgen het niet voor elkaar om de twijfels over hun persoon op het veld van zich af te spelen en de wond die Lionel Messi heeft achtergelaten na zijn mislukte vertrekwens is nog steeds niet geheeld.”

“Koeman doet er goed aan om niet te vergeten wie hij in zijn selectie heeft. Ook Pedri zit in je selectie, Ronald”, valt bij Marca te lezen. Een ietwat onterechte opmerking, daar de achttienjarige aanvallende middenvelder in vrijwel elke wedstrijd dit seizoen minimaal 45 minuten speelde. In Cádiz kwam de tiener na de rust binnen de lijnen voor Coutinho. “Hij is een van de spelers in de selectie die het meest in vorm is én een van de weinigen die het team een ander gezicht kan geven zodra hij in het veld staat. Daar kwam Koeman in de rust achter. Je kan een tegenstander niet zomaar 45 minuten cadeau doen.”

De meest verkochte sportkrant van Spanje zette ook vraagtekens bij de basisplaats van Coutinho. “Daar zat weinig logica in. De Braziliaan vertraagt het spel alleen maar en neemt foute beslissingen. Hij schiet niet vanaf de rand van het strafschopgebied, en dat zou een van zijn sterke punten moeten zijn, en het is zorgwekkend om te zien hoe hij zich over het veld sleept. Er wordt veel gezegd en geschreven over andere grootverdieners, maar een speler als Coutinho, een speler die amper iets bijdraagt, kost Barcelona juist handenvol geld.”

De statistieken zijn niet in het voordeel van Barcelona. Met veertien punten uit de eerste tien speeldagen is de topclub bezig aan de slechtste seizoenstart sinds er drie punten voor een overwinning worden toegekend. Met dergelijke cijfers na tien speeldagen kroonde zich nog nooit tot landskampioen van Spanje. Als het driepuntensysteem voor alle seizoenen in de Spaanse geschiedenis zou zijn berekend, zou Barcelona aan het slechtste seizoen sinds 1987/88 bezig zijn. Destijds eindigden de Catalanen als zesde in de competitie. Ook de kritiek van Sport, de meest verkochte sportkrant van Catalonië, is niet mals.

“Cádiz had in de voorgaande twee thuisduels niet één keer op doel geschoten, maar Barcelona gaf toen de wedstrijd amper al was begonnen een cadeau weg”, verwees de Catalaanse sportkrant naar de 1-0. Marc-André ter Stegen voorkwam dat Óscar Mingueza uit een corner in eigen doel kopte, maar Álvaro Giménez scoorde alsnog van dichtbij. “De goal bracht enkele zwakheden van Barcelona aan het licht. En dat is dat Plan A (Messi, Antoine Griezmann en Coutinho) niet altijd beter functioneert dan Plan B. En niet vanwege een gebrek aan kwaliteit. Het is een gebrek aan instelling. Plan was voorspelbaar, horizontaal voetbal, zonder diepgang, langzaam en geen strijdlust.”

“De beste kansen waren voor een uitgedoofde Messi, de manier waarop Coutinho mogelijkheden liet liggen zorgen ervoor dat hij steeds minder onbetwistbaar is en Griezmann was weer de speler die we allemaal kennen: de onzichtbare Griezmann”, somde Sport op. “Niet te vergelijken met het Barcelona van de Champions League.” Na rust kwamen Pedri en Dembélé binnen de lijnen. “Barcelona maakte op enkele momenten een betere indruk, maar kreeg een tegengoal om de oren vanwege onfatsoenlijkheden van specifieke spelers van Barcelona. Of is het gebruikelijk dat een professional als Jordi Alba met een dergelijke ingooi op de proppen komt?”, vroeg men zich af.

“Of dat Lenglet zodra hij de bal wil controleren overkomt als een verdediger uit de Tweede Divisie? Of dat Ter Stegen wederom een fout maakt? Hoe komt het dat Barcelona fouten opeenstapelt. Het verschilde niet eens zo veel van het decor op Anfield”, verwees Sport naar de memorabele 4-0 nederlaag tegen Liverpool in de halve finales van de Champions League. “Dit is een blamage met hoofdletters. Twaalf punten minder dan de koploper en op drie punten van de rode streep. Ja, de rode streep. Wat ben je aan het doen, Barcelona?” De verschillen op de ranglijst van LaLiga in deze fase van het seizoen zijn bijzonder klein, op uitzondering van hekkensluiter Huesca na. Zo heeft het team van Koeman maar vier punten meer dan nummer negentien Real Valladolid, dat wel twee duels meer speelde.