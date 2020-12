‘Gigant’ Matthijs de Ligt krijgt veel lof na actie in twintigste minuut

Een rake kopbal van Leonardo Bonucci in de slotfase bezorgde Juventus zaterdagavond de winst in de Derby della Mole. Het team van Andrea Pirlo won met 2-1 van stadsgenoot Torino. Het was een welkome zege voor Juventus dat dit seizoen slechts twee competitieduels met meer dan één doelpunt verschil won, de reglementaire 3-0 zege op Napoli niet meegerekend. Matthijs de Ligt speelde een sobere wedstrijd, maar de media in Italië loven de Nederlander vanwege een potentieel gevaarlijk moment in de twintigste minuut.

Karol Linetty leek na een dieptepass alleen af te kunnen gaan op Wojciech Szczesny, maar De Ligt haalde de aanvaller met reuzenpassen in en gaf hem op enkele meters van het strafschopgebied een bodycheck. Een riskante actie die leidde tot protesten van Torino, maar scheidsrechter Daniele Orsato weigerde daar een overtreding in te zien. De bezoekers stonden op dat moment al met 0-1 voor door een doelpunt van Nicolas N'Koulou. In de laatste twaalf minuten zorgde Juventus door doelpunten van Weston McKennie en Bonucci voor de ommekeer.

Calciomercato deelde slechts vijf basiskrachten van Juventus een voldoende uit en De Ligt was er eentje van. De Nederlander kreeg, net als Federico Chiesa, een zes. Alleen Leonardo Bonucci (6,5), Juan Cuadrado en Wojciech Szczesny (beiden een 7) ontvingen een hogere beoordeling. “Een gigant”, zo wordt over De Ligt geschreven. “Andrea Belotti maakte het De Ligt behoorlijk moeilijk, maar hij greep vrijwel elke keer in als een andere verdediger van Juventus een fout maakte.”

Romeo Agresti, Juventus-correspondent van Goal, gaf De Ligt eveneens een zes. De positieve beoordelingen van de journalist komen overeen met die van Calciomercato: een 6 voor Chiesa, een 7 voor Bonucci en Szczesny, en een 7,5 voor Cuadrado. Bij La Stampa eveneens een zes voor de Oranje-international. “Na twintig minuten gebruikte De Ligt zijn fysiek op Linetty te stoppen. Een riskante actie, maar wel een waaruit de kwaliteiten van De Ligt blijken. Hij moest over de schreef gaan om Belotti in toom te houden, maar zijn gele kaart zorgde er niet voor dat hij zich ging in houden.”

“In vergelijking met andere wedstrijden was De Ligt minder nadrukkelijk aanwezig. Maar in de eerste helft was hij bijzonder efficiënt”, valt bij TuttoJuve te lezen. De verdediger krijgt een 6,5 voor zijn verrichtingen. “In de twintigste minuut wist De Ligt met grote passes Linetty in te halen en voorkwam hij een mogelijk onaangename situatie voor het doel van Wojciech Szczesny.” Bij Il Messagero zat er niet meer dan een 5,5 in voor de Oranje-international. “De Ligt was minder aanwezig dan in andere wedstrijden. Hij verloor enkele keren de bal en maakte ook enkele fouten. Maar ook gezegd moet worden dat hij na twintig minuten spelen daadkrachtig optrad toen Linetty de 0-2 had kunnen maken."