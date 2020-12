Flinke kritiek Ten Hag op Ajax na hoogste aantal foute passes in 1015 dagen

Erik ten Hag had geen goed woord over voor het spel van Ajax in het verloren thuisduel met FC Twente (1-2). “Zo onvoorstelbaar veel foute passes, niet herkennen waar de ruimte ligt”, somde de oefenmeester van de Amsterdammers op. “Verdedigend hielden we ons niet aan de regels. Twente stond soms na een pass voor ons doel. Ongelooflijk.”

Ajax leed volgens de statistieken van Opta liefst 172 keer balverlies tegen FC Twente. Dat was het hoogste aantal voor de ploeg in een thuisduel in de Eredivisie sinds 25 februari 2018 (toen 177 keer tegen ADO Den Haag); negen Ajacieden leden minstens tien keer balverlies. “Afgelopen dinsdag van Liverpool kan je verliezen, maar thuis tegen FC Twente niet”, baalde Ten Hag. “Je kan een keer een slechte dag hebben, maar dit kan niet. Dit heeft met mentaliteit te maken.”

“Als je op negentig procent begint, dan is het heel lastig om dat nog om te draaien.” Ajax leek wel met het hoofd bij het belangrijke duel van woensdag met Atalanta in de Champions League. “Natuurlijk zie ik dat gevaar aan komen”, zei Ten Hag. “Maar ik heb ook gefaald. Ik heb dit dus niet kunnen overbrengen.”

Ten Hag hield ook rekening met de wedstrijd tegen Atalanta, die gewonnen moet worden om te mogen overwinteren in de Champions League. Hij bracht niet Antony maar Brian Brobbey toen Lassina Traoré uitviel. Nicolás Tagliafico en Perr Schuurs gingen ook al vroeg in de tweede helft aan de kant. “Dat was uit voorzorg en met het oog op Atalanta”, erkende hij. “Je weet dat veel ploegen in december punten gaan verspelen. Maar nu doen we het zelf. Te veel spelers lieten het afweten.”

“Dan loop je tegen een zeperd aan. Iedereen heeft wel eens een mindere dag. Maar dit was onacceptabel.” Davy Klaassen was na de nederlaag klip en klaar in gesprek met FOX Sports. “We speelden echt heel erg slecht. We speelden zo slordig, leden veel balverlies. Iedereen eigenlijk”, zei de middenvelder van Ajax. “Voorin konden we de bal niet vasthouden. Nee, we hadden onze dag niet.”

Of woensdagavond al meespeelde in de hoofden van de spelers van Ajax? “Dat geloof ik niet”, antwoordde Klaassen, die direct vooruitblikte op het beslissende treffen met Atalanta. “Het zal echt beter moeten. Nu is het afsluiten en weer doorgaan.” Ajax leed puntenverlies in zes van de laatste twaalf competitieduels met FC Twente: vier remises, twee nederlagen. Sinds 2013/14 leden de Amsterdammers alleen tegen PSV ook in minstens de helft van de Eredivisie-duels puntenverlies: acht van de veertien (minimaal drie duels).