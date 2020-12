Koeman vol ongeloof: ‘Dat zou bij mijn eerdere teams niet zijn gebeurd’

Barcelona liet zaterdagavond opnieuw dure punten liggen in LaLiga. Het team van Ronald Koeman verloor in en tegen Cádiz met 2-1 en heeft na tien speeldagen al een achterstand van twaalf punten op koploper Atlético Madrid. Barcelona heeft dit seizoen nog altijd meer overwinningen in de Champions League dan in LaLiga: vijf om vier. Na afloop van het duel in Zuid-Spanje uitte Koeman zijn teleurstelling over de zoveelste misstap van de Catalanen, maar ook de manier waarop de tegendoelpunten tot stand kwamen.

In de achtste minuut kon Marc-André ter Stegen nipt voorkomen dat Óscar Mingueza uit een hoekschop vanaf links in zijn eigen doel kopte. De rebound werd echter van dichtbij door Álvaro Giménez benut: 1-0. Na iets meer dan een uur spelen, vlak na de gelijkmaker, ging Barcelona wederom finaal in de fout. De inworp van Jordi Alba naar Clément Lenglet was al te geforceerd, maar de verdediger kon de bal niet aannemen en Marc-André ter Stegen trapte de bal vervolgens niet weg maar tegen de meegelopen Álvaro Negredo aan. De spits zette Frenkie de Jong op het verkeerde been en schoot de bal in het lege doel.

“Het is bijzonder moeilijk om een verklaring te vinden voor onze tegendoelpunten”, vertelde Koeman na het laatste fluitsignaal. “Een gebrek aan concentratie kan een reden zijn. Het ontbrak ons in deze wedstrijd ook aan agressie zonder bal. Als je de bal niet hebt, moet je de strijd met de tegenstander aangaan. Ik ben heel teleurgesteld. Het is niet makkelijk om uit te leggen hoe we het tweede doelpunt incasseerden. We hebben ups en downs wat betreft onze houding op het veld. De houding is altijd goed in het begin van de wedstrijd, maar gedurende de wedstrijd zijn er momenten waarbij we veel te veel ruimte weggeven…”

“Als we niet aan de bal zijn, gaan we vaak de fout in. Dat is iets wat voor heel het elftal geldt. We hebben een reeks goede wedstrijden achter de rug. De eerste helft was niet goed. En in de tweede helft waren we beter, maar het is ongelooflijk dat we hier hebben verloren door een fout die ik niet van mijn team verwachtte. Op die manier, na een ingooi, kun je geen doelpunt tegenkrijgen.” Koeman weigerde de schuld in de schoenen van bepaalde spelers te schuiven of aan te wijzen wiens houding hem niet beviel. “Als ik dat denk, dan zou ik dat met de speler of de spelers bespreken. Niet met de media. We winnen samen en we verliezen samen. We hebben er niet genoeg aan gedaan om hier te winnen. Dat moeten we inzien en accepteren”, benadrukte de Nederlander.

De logische vervolgvraag was of Koeman de strijd om de landstitel na slechts tien speeldagen al heeft opgegeven. “Het is een gigantische stap achteruit. Dat is de enige conclusie na een wedstrijd met een teleurstellend resultaat. Twaalf punten achterstand is ongelooflijk veel”, verwees hij naar de nadelige marge ten opzichte van Atlético. “We moeten door en er zijn nog veel wedstrijden te spelen. Maar als we onze houding niet verbeteren en mindere fases in uitwedstrijden blijven hebben, zijn we snel uitgepraat.”

“De wedstrijden moeten altijd geanalyseerd worden”, antwoordde Koeman op de vraag over hoe de houding van de spelers gecorrigeerd dient te worden. “Ik denk dat we in aanvallend opzicht veel mogelijkheden hebben gecreëerd. Hun keeper was fenomenaal. Maar onze tegenstanders in uitwedstrijden komen vaak als eerste tot scoren. Dat maakt het nog lastiger voor ons, omdat de ruimtes vervolgens verdwijnen. Bepaalde tegendoelpunten zouden bij mijn eerdere teams die ik getraind heb niet zijn gevallen.”