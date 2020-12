Ron Jans snelt vanuit Amsterdam naar Raalte na vreselijk privételefoontje

Hoewel FC Twente zaterdagavond met 1-2 won van Ajax, heeft de avond een nare wending genomen voor Ron Jans. De trainer van FC Twente kreeg kort na de wedstrijd telefonisch te horen dat het erg slecht gaat met zijn schoonmoeder. Nadat hij een interview had gegeven aan FOX Sports snelde hij naar huis in Raalte; Jans ging niet mee met de spelersbus van Twente.

"Het gaat niet goed met mijn schoonmoeder", vertrouwt Jans toe aan FOX Sports. De trainer hoopte zijn schoonmoeder nog te kunnen zien, voegde hij eraan toe. Hij gaf toestemming aan de tv-zender om de beelden uit te zenden: Jans gaf aan dat iedereen hem na de wedstrijd zag bellen en vond het goed om zijn privéomstandigheden te delen.

Jans weidde in het interview ook uit over de wedstrijd. De oefenmeester zei te hebben genoten van zijn spelers. "Ze zijn tot op de bodem gegaan", aldus Jans, die zich gelukkig prijst met de ontwikkeling van spelers als Václav Cerny, clubtopscorer Danilo en Queensy Menig, de maker van beide goals. "Ik wil een pluim geven aan mijn hele staf. We zitten erbovenop. We hebben dagelijks contact met de spelers en we hebben een spelersgroep die heel graag wil investeren in zichzelf en in het team."

"Ik heb Queensy natuurlijk eerder meegemaakt, toen hij van Ajax naar PEC Zwolle kwam", vervolgde Jans. "Maar hij is nu zo veel volwassener en professioneler. Hij kon het toen eigenlijk nooit opbrengen om druk te zetten zoals we nu doen. Danilo is een geweldige spits Václav heeft zoveel snelheid en energie. Het komt ook uit de jongens zelf."