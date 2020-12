‘Geweldig ventje’ doet Ajax pijn en glundert: ‘Dan maar op deze manier’

FC Twente boekte zaterdagavond een verrassende overwinning bij Ajax. Het team van Ron Jans was dankzij twee doelpunten van ex-Ajacied Queensy Menig met 1-2 te sterk in de Johan Cruijff ArenA. De aanvaller stond na afloop stralend voor de camera van FOX Sports. “Het is een mooie dag, ik ben een jongen uit Amsterdam en de Ajax-jeugd. Als ik dan terugkom, doe ik het maar op deze manier.”

Menig, die tussen 2014 en 2017 onder contract stond bij Ajax, kapte Perr Schuurs knap uit en schoot via de knie van Daley Blind de 0-1 binnen. Bij de 1-2 in de slotfase troefde hij eerst Sean Klaiber af en liet hij daarna André Onana kansloos met een schot in de verre hoek. Vanaf links naar binnen komen en met rechts schieten lijkt zijn handelsmerk. “Ik ben hier vaak naar op zoek en nu lukt het. Ik heb er veel op getraind en dat blijf ik doen. We zitten er lekker in”, glunderde Menig.

"Ik had nog nooit gescoord hier in de ArenA en nu maak ik er twee. Tot nu toe gaat het geweldig met FC Twente", zei Menig. "Het zijn niet alleen Vaclav Cerny, Danilo en ik, al krijgen wij aanvallers nu veel aandacht. Onze doelman Joël Drommel werd laatst opgeroepen voor het Nederlands elftal en we hebben ook goede middenvelders en verdedigers en een heel goede trainer. Het gaat top zo."

Wout Brama was lovend over Menig, die hij al enige tijd kent. “Queensy is een geweldig ventje. Ik heb bij PEC Zwolle ook samen met hem gespeeld.” In zijn honderdste Eredivisieduel kwam Menig voor het eerst tweemaal tot scoren; hij werd de eerste FC Twente-speler die dit deed op bezoek bij Ajax sinds Jack de Gier op 28 november 2001. Menig werd de eerste speler die vier schoten op doel loste in een Eredivisie-wedstrijd tegen Ajax sinds Sam Lammers op 20 januari 2019 namens sc Heerenveen.

Jans wist na afloop niet of FC Twente verdiend bij Ajax had gewonnen. “Maar het was ook niet onverdiend”, oordeelde de trainer. Ajax verscheen niet op volle oorlogssterkte aan de aftrap, met het oog op het belangrijke duel met Atalanta van woensdag in de Champions League. Erik ten Hag leek met zijn wisselbeleid ook rekening te houden met de laatste groepswedstrijd. “Maar wie er ook spelen, ze hebben alleen maar goede spelers”, zei Jans. "We hebben geknokt als leeuwen. En we hebben ons strijdplan goed uitgevoerd. Ik vond Ajax vooral voor rust dominanter, maar wat maakt het uit. Ik heb als speler of trainer volgens mij nog nooit een uitwedstrijd tegen Ajax gewonnen. Deze trainer is dus heel erg blij.”

“Als je als kleine club van een topclub wint, dan heeft de topclub gefaald”, besloot Jans. “Dat ben ik wel gewend. Ik heb Ajax ook wel eens beter zien spelen, maar wij hebben ook goed dingen gedaan.” FC Twente won voor het eerst sinds februari 2005 het uitduel met Ajax in de Eredivisie: de dertien ontmoetingen nadien leverden de Tukkers tot zaterdag slechts drie punten op.