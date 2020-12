Drommel roept groot compliment richting Onana in mixed zone

Joël Drommel ziet een transfer naar Ajax wel zitten. De doelman van FC Twente werd na de 1-2 zege op Ajax door de analisten van FOX Sports in verband gebracht met de koploper van de Eredivisie en wordt vervolgens zelf gevraagd naar zijn mening over die stap. Drommel zou het 'bijzonder' vinden om voor Ajax te spelen, maar benadrukt wel dat hij zich momenteel richt op zijn ontwikkeling in Enschede.

Tijdens het interview ziet Drommel collega-doelman André Onana van Ajax in de mixed zone rondlopen en grijpt hij de kans aan om een groot compliment over te brengen. "I see you man. The king. You are the king", roept Drommel richting Onana. Verslaggever Hans Kraay junior merkt op dat er in de zomer weleens een grote club voor de keeper van Ajax kan aankloppen. "Ik denk het ook", reageert Drommel daarop. "Het zou wel bijzonder zijn als ik hier zou mogen spelen. Ik zit nog bij Twente, dus laat ik eerst het seizoen goed afsluiten en dan kijken we verder."

In de studio van FOX Sports werd een mogelijke transfer van Drommel naar Amsterdam besproken na de wedstrijd. Hugo Borst ziet in Drommel een geschikte opvolger van Onana, mocht de eerste keeper van Ajax vertrekken. Mario Been en Kenneth Perez zijn het met elkaar eens dat er in Nederland geen beter alternatief is voor Ajax. De ex-trainer van Feyenoord stelde dat Drommel ‘een groei heeft doorgemaakt’ en dat hij samen met Justin Bijlow zal uitmaken wie de toekomstige eerste keeper van het Nederlands elftal wordt.

Ook werd in de wedstrijdanalyse een kans uitgelicht die Twente halverwege de tweede helft kreeg. Drommel pikte de bal op in het eigen strafschopgebied en verstuurde meteen een afgemeten lange bal richting Danilo, die opdook achter Jurriën Timber en naast het doel van André Onana schoot. Drommel kreeg de nodige complimenten voor zijn uittrap. "Het zou nog mooier zijn als hij ‘m scoort. Jammer. Hij baalt ervan en ik ook", erkent de 24-jarige sluitpost van Twente.

Het deed Drommel goed om te zien dat Twente in staat was om Ajax in de problemen te brengen. "Je weet dat Ajax een heel druk programma heeft en je hebt hier niets te verliezen, zo ga je hiernaartoe", legt hij uit. "Ajax was vanavond niet op zijn best en kende veel slordige momenten. Queensy Menig maakte twee fantastische goals. We hebben wel wat kansen gehad vandaag. André pakte een paar goede ballen en andersom viel het best mee. Er waren wel gevaarlijke momenten, maar ik heb niet heel moeilijke reddingen gehad."