Bruggink voelt erg mee met Gravenberch: ‘Ihattaren had dit vorig jaar’

Ryan Gravenberch ging zaterdagavond met Ajax onderuit tegen FC Twente (1-2). De middenvelder werd de afgelopen weken bewierookt in de Nederlandse media, maar speelde tegen Twente naar eigen zeggen niet goed. "Nee, het was geen goede dag voor mezelf, en ik denk voor het hele team niet. Het was lastig, ik had veel balverlies", zegt Gravenberch na afloop tegenover FOX Sports.

"De simpele dingen lukten vandaag ook niet", vervolgt Gravenberch. "De passjes, dribbels, het was gewoon slordig vandaag. Natuurlijk wil je elke wedstrijd gewoon goed spelen, maar soms zitten zulke wedstrijden er ook tussen. Het hoort ook bij de ontwikkeling." Naast trainer Erik ten Hag speelt zijn vader een erg belangrijke rol voor Gravenberch. "Mijn vader geeft me veel advies. Meer dan de trainer? Mijn vader heeft wel veel verstand van voetbal, dus ik luister wel veel naar hem."

Arnold Bruggink heeft zich gestoord aan de enorm lovende commentaren die Gravenberch de afgelopen weken kreeg. "Hij is achttien jaar... mag het héél iets minder in Nederland?", aldus Bruggink. "Ik heb bedragen gehoord de afgelopen week: 'zeventig miljoen', 'zestig miljoen', 'tachtig miljoen'. Waarom wordt dat altijd geroepen? Het is totaal onnodig. Iedereen kan zien dat die jongen waanzinnig goed kan voetballen, dat hij een atleet is. Maar moet dat nou? Ik heb altijd de indruk dat zulke dingen gezegd worden, om daarna te zeggen: 'Zie je nou wel, ik heb het altijd al gezegd.' Mohamed Ihattaren had dit vorig jaar ook."

Ook Kenneth Perez zag dat Gravenberch tegen Twente tegenviel. "Je kunt niet ontkennen dat Ajax stilstaand voetbal heeft gespeeld", vindt Perez. "Dat bijvoorbeeld Ryan Gravenberch, waarvan overval al bijna gezegd wordt: 'Nou, dat is de beste speler die er ooit is geweest', zóveel technische fouten maakt. Gravenberch was vandaag niet goed, maar dat betekent niet dat hij niet het grote talent is wat iedereen vindt. Je kan gewoon niet je dag hebben."