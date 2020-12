Chelsea buigt achterstand om en overnacht als koploper van Premier League

Chelsea heeft de competitiewedstrijd tegen Leeds United zaterdagavond omgezet in een overwinning. Op Stamford Bridge draaide de ploeg van Frank Lampard een 0-1 achterstand om: 2-1. Het uitvallen van Hakim Ziyech in de eerste helft vormde een smet op de overwinning. Dankzij de drie punten overnacht Chelsea als koploper, maar the Blues kunnen zondag gepasseerd worden door Tottenham Hotspur en Liverpool. Beide achtervolgers hebben een punt minder en komen zondag in actie.

Lampard voerde twee wijzigingen door in zijn opstelling ten opzichte van het competitieduel met Tottenham Hotspur (0-0) van vorige week zondag. Kai Havertz en Olivier Giroud, die woensdag gezamenlijk verantwoordelijk waren voor alle doelpunten tegen Sevilla (0-4), verdreven Mateo Kovacic en Tammy Abraham naar de bank. Hakim Ziyech meldde zich al in de eerste minuut met een schot uit een moeilijke hoek, dat met de voeten werd gekeerd door doelman Illan Meslier, en een minuut later kopte Giroud naast het doel, maar het was Leeds United dat in de vierde minuut de score opende.

Patrick Bamford sloeg toe namens de bezoekers. De spits werd gelanceerd door een steekpass van Kalvin Phillips en kon afstormen op het doel van Edouard Mendy. De keeper kwam zijn doel uit, maar was te laat bij de bal en werd omspeeld door Bamford. Omdat Bamford ook Kurt Zouma te snel af was, kon hij afronden in een leeg doel: 0-1. De thuisploeg kwam goed weg toen Timo Werner een meter voor het doel tegen de lat schoot, nadat hij de bal voor de voeten kreeg na een corner, maar na 27 minuten was het alsnog raak voor Chelsea. Ziyech, die kort na het doelpunt uitviel, speelde een belangrijke rol.

De rechtsbuiten draaide Ezgjan Alioski dol en vond Reece James, wiens voorzet op waarde werd geschat door Olivier Giroud. Na het doelpunt bleek Ziyech last te hebben van zijn hamstring. Hij werd nog even behandeld op het veld, maar kon uiteindelijk niet verder. Ziyech ontving applaus van de supporters op Stamford Bridge en werd vervangen door Christian Pulisic. In de tweede helft trok Chelsea de wedstrijd naar zich toe. Na een uur bracht Mason Mount een corner in het strafschopgebied en Kurt Zouma sprong bij de tweede paal het hoogst van alle spelers: 2-1. Meslier voorkwam dat Mount er 3-1 van maakte; Chelsea kwam niet meer in grote problemen.