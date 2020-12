Vitesse verzuimt koppositie van Ajax over te nemen na rode kaart

Vitesse heeft zaterdagavond verzuimd om de koppositie in de Eredivisie over te nemen van Ajax. De Arnhemmers gingen bij rust aan de leiding tegen PEC Zwolle, maar zagen het spelbeeld kantelen na een rode kaart voor Idrissa Touré twintig minuten na rust. PEC profiteerde optimaal van de overtalsituatie en maakte een einde aan een reeks van drie gelijke spelen op rij: 2-1.

Bij Vitesse keerde Riechedly Bazoer terug in de basis na zijn rode kaart tegen FC Emmen en de twee wedstrijden schorsing die daarop volgde. De ploeg van trainer Thomas Letsch maakte in de beginfase een georganiseerde indruk en kwam al snel op voorsprong via Oussama Darfalou. Het voorbereidende werk was van Oussama Tannane, waarna Darfalou in een rommelige situatie het meest doortastend was en de bal achter Michael Zetterer in het doel schoot.

PEC, dat het de komende weken moet doen zonder de geschorste Thomas Lam, kreeg na de openingstreffer meer grip op de wedstrijd en kwam er zelfs een aantal keer gevaarlijk uit. Eerst werd Jesper Drost gevonden na een mooie aanval en niet veel later genoot Eliano Reijnders de nodige vrijheid in kansrijke positie, maar allebei kwamen ze niet tot scoren. Namens Vitesse noteerde Matus Bero de beste mogelijkheid. De inzet van de Slowaak miste richting en ging hoog over het doel van Zetterer.

Vitesse bewees de afgelopen jaren weinig moeite te hebben met PEC en verloor slechts twee van de laatste elf onderlinge duels, waaronder vorig jaar, toen de Arnhemmers na een doelpuntenfestijn met 4-3 ten onder gingen. Daar zou het zaterdagavond ook op uitdraaien voor de ploeg van Letsch. Vitesse scoot in de tweede helft uit de startblokken en zag Darfalou de pal raken na balverlies van Sai van Wermeskerken. Niet veel later onderscheidde Zetterer zich op een inzet van Loïs Openda.

De gemiste kansen leken een opmaat voor de kentering in de wedstrijd, waarbij Vitesse de eerste tik te verwerken kreeg via Touré. Scheidsrechter Dennis Higler beoordeelde een overtreding van de middenvelder op Kenneth Paal met geel, maar kwam op die beslissing terug na het bestuderen van de beelden en stuurde Touré van het veld. Van de overtalsituatie werd gelijk geprofiteerd door PEC, dat via Drost op gelijke hoogte kwam. De middenvelder verlengde een inzet van Reijnders en liet Remko Pasveer randje buitenspel kansloos: 1-1.

Het werd nog erger voor Vitesse toen Mike van Duinen in de slotfase vanaf elf meter mocht aanleggen, na zelf te zijn neergelegd in het strafschopgebied van Vitesse. De spits faalde niet tegenover Pasveer en tekende met zijn tweede van het seizoen voor de overwinning van PEC. Door de overwinning stijgt PEC naar de tiende plek op de ranglijst. Vitesse heeft een week de tijd om de rug te rechten, alvorens sc Heerenveen naar Arnhem komt. PEC treft in de Johan Cruijff ArenA Ajax.