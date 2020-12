Inter verdrijft Juventus van tweede plek; Lukaku en Hakimi blinken uit

Internazionale heeft zaterdagavond de tweede plek in de Serie A heroverd. Enkele uren na de 2-1 zege van Juventus op stadsgenoot Torino was het team van trainer Antonio Conte met 3-1 te sterk voor Bologna. Inter heeft nu een punt meer dan Juventus, 21 om 20, maar tegelijkertijd drie punten minder dan stadsgenoot AC Milan. De lijstaanvoerder van AC Milan heeft bovendien nog een duel tegoed: de uitwedstrijd van zondag tegen Sampdoria.

Na een kwartier spelen nam Inter, met Stefan de Vrij in de basis, al de leiding. Romelu Lukaku kon een voorzet vanaf links van Ivan Perisic niet verzilveren in de doelmond, maar in de rebound werkte de Belg de bal alsnog achter Lukasz Skorupski: 1-0. Het was voor Lukaku alweer zijn vijfde treffer in zijn laatste vier officiële duels als basiskracht voor i Nerazzurri.

Achraf Hakimi zet Inter op 2-0



Bologna, waar Stefano Denswil en Mitchell Dijks door blessureleed ontbraken, probeerde via pogingen van Musa Barrow en Jerdy Schouten terug in de wedstrijd te komen, maar zonder resultaat. Vlak voor de onderbreking viel de tweede treffer van Inter. Na een heerlijke bal van Marcelo Brozovic over de defensie van Bologna ontsnapte Hakimi aan de buitenspelval en schoot hij de bal laag in de linkerhoek achter Skorupski: 2-0.

Inter was na rust enkele malen dicht bij de 3-0, maar het was juist Bologna dat na 66 minuten spelen tot scoren kwam. Roberto Soriano kon een pass van Rodrigo Palacio niet verzilveren, maar Emanuel Vignato schoot van dichtbij binnen: 2-1. Drie minuten later volgde de tweede treffer van Hakimi van de avond: hij sneed vanaf rechts naar binnen en schoot de bal diagonaal in de linkerhoek. Dat was ook de eindstand in het Giuseppe Meazza. Zowel De Vrij als Schouten speelde negentig minuten.