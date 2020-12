Gary Neville voelt mee met ‘gepeste’ Donny van de Beek

Donny van de Beek beleefde een ongelukkige avond tegen West Ham United. De middenvelder mocht van manager Ole Gunnar Solskjaer eindelijk starten op zijn favoriete nummer tienpositie, maar werd na een uitermate teleurstellende eerste helft van heel United bij een 1-0 achterstand gewisseld. Gary Neville verklaart na afloop mee te voelen met Van de Beek, die volgens Patrice Evra werd 'gepest' door tegenstander Declan Rice.

In de rust werd Van de Beek afgelost door zijn grote concurrent Bruno Fernandes, waarna Manchester United de achterstand nog omboog in een 1-3 overwinning. "Dit is niet wat Solskjaer vanochtend in gedachten heeft gehad", reageert analist Neville bij Sky Sports. "Hij is naar Bruno Fernandes gegaan en heeft gezegd: 'Ik geef je rust voor de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig. Maar in de pauze is hij naar hem toe gegaan en heeft hij gezegd: 'Het spijt me, we hebben je nodig, want we zijn niet zo goed zonder jou.'"

"Het feit is dat ze zonder Bruno Fernandes niet hetzelfde team zijn, maar ik leef wel mee met Van de Beek", zegt Neville. De Oranje-middenvelder werd in de rust dus kind van de rekening, maar volgens Neville had Solskjaer net zo goed Paul Pogba of Scott McTominay kunnen wisselen. "Van de Beek wordt geslachtofferd, maar het had net zo goed een van de andere twee middenvelders kunnen zijn, want ze waren alle drie verschrikkelijk

Oud-linksback Evra maakt eveneens bij Sky Sports gehakt van de eerste helft van Manchester United. "Het is the same old story", verzucht de voormalig linksback van de club. "Declan Rice is Van de Beek gewoon aan het 'pesten' en Jarrod Bowen terroriseert de verdediging. Er zit geen enkel tempo in, de passing is zwak. Dit is Manchester United niet", klinkt de harde conclusie van Evra.

Liefst zeven basiskrachten van Manchester United kregen een onvoldoende van Manchester Evening News en Van de Beek was er een van. Meer dan een vier zat er niet in voor de Nederlander en daarmee hield hij alleen Edinson Cavani, die een drie ontving, onder zich. “Hij probeerde om Manchester United de wedstrijd te laten controleren, maar niemand zat op zijn golflengte. Van de Beek werd hard aangepakt met zijn wissel in de rust”, concludeerde het regionale dagblad.

De beoordeling van The Sun valt ietwat hoger uit voor Van de Beek: een vijf. De tabloid is ook scheutig met onvoldoendes: liefst zes in totaal. "Van de Beek voegde amper iets toe aan het spel van Manchester United alvorens hij in de rust naar de kant werd gehaald. Bruno Fernandes kwam na rust binnen de lijnen en drukte meteen zijn stempel.” Bij de Daily Mirror liefst zeven onvoldoendes en de laagste, een drie, is voor Van de Beek en Cavani. “Het slachtoffer in de rust. Al had het net zo goed Pogba kunnen zijn who received the bullet. Het was geen goede dag voor de Nederlander die het qua fysiek en snelheid moest afleggen tegen de middenvelders van West Ham.”

De hoogste beoordeling krijgt Van de Beek van de Daily Express: een vijf. “Hij was niet in staat om invloed uit te oefenen op de wedstrijd en werd in de rust naar de kant gehaald. Manchester United miste duidelijk de invloed van Bruno Fernandes.” Naast de ex-speler van Ajax kregen ook Scott McTominay en Anthony Martial een vijf. De laagste beoordeling was voor Cavani: een vier.