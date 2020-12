Grote tegenvaller voor Hakim Ziyech in duel met Leeds United

Hakim Ziyech is zaterdagavond geblesseerd uitgevallen in de wedstrijd tussen Chelsea en Leeds United. Na een klein halfuur moest de aanvaller zich laten vervangen door een hamstringblessure. Het ging mis nadat Chelsea via Olivier Giroud op gelijke hoogte was gekomen. Voor Ziyech betekent het zijn tweede blessure sinds hij overkwam van Ajax.

Ziyech speelde kort voordat hij uitviel nog een belangrijke rol bij de gelijkmaker van Chelsea. De rechtsbuiten draaide Ezgjan Alioski dol en vond Reece James, wiens voorzet op waarde werd geschat door Olivier Giroud. Na het doelpunt bleek Ziyech last te hebben van zijn hamstring. Hij werd nog even behandeld op het veld, maar kon uiteindelijk niet verder. Ziyech ontving applaus van de supporters op Stamford Bridge en werd vervangen door Christian Pulisic.

Het is een grote tegenvaller voor de zomeraankoop, die het begin van dit seizoen ook al moest missen door blessureleed. Hij liep op 29 augustus een knieblessure op in de oefenwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, zijn eerste officieuze optreden voor Chelsea. Ziyech miste daardoor de eerste zes officiële wedstrijden van het nieuwe seizoen. Na zijn entree duurde het even voordat hij een basisplaats veroverde, maar inmiddels behoort hij steevast tot de basiself in de competitie.