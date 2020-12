Atlético Madrid pakt koppositie in LaLiga; Lemar juicht na 45 duels

Atlético Madrid overnacht als koploper van LaLiga. Het team van trainer Diego Simeone was zaterdag met 2-0 te sterk voor Real Valladolid en neemt de eerste plaats over van Real Sociedad, dat zondag een Baskische derby met Deportivo Alavés wacht. Het verschil bedraagt twee punten, maar Atlético heeft ook een duel minder gespeeld: 26 om 24. Thomas Lemar was zaterdag voor het eerst sinds 6 april 2019 trefzeker voor de Madrilenen.

Een moedig Valladolid slaagde er in de eerste helft in het Wanda Metropolitano in om goed tegenstand te bieden tegen een grijs Atlético, dat ietwat vermoeid oogde en er amper in slaagde om doelman Jordi Masip aan het werk te zetten. Alleen in de derde minuut kwamen de bezoekers goed weg toen Masip een schot van Ángel Correa niet goed verwerkte en Luis Suárez, die zijn rentree maakte na het coronavirus te hebben opgelopen, de rebound niet kon benutten.

In de tweede helft, met Marcos Llorente in de plaats van Vitolo, probeerde Atlético meer op balbezit te spelen en had Valladolid meer moeite om de bal te veroveren. Na nog geen uur spelen kreeg het team van Simeone het scorebord in beweging: een lage voorzet vanaf de rechterkant van Kieran Trippier was te scherp voor Suárez, maar Lemar werkte het leer bij de tweede paal alsnog achter Masip. Dat was voor Simeone het teken om Saúl Ñiguez en Correa naar de kant te halen en Joao Félix en Koke binnen de lijnen te brengen.

Heerlijke steekpaas van Marcos Llorente ?? Lemar staat uiteindelijk op de juiste plek om af te ronden: 1-0 ??#ZiggoSport #LaLiga #ATMVLL pic.twitter.com/JsV1chZC4O — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 5, 2020

Atletico en Valladolid wisselden periodes van balbezit af, maar de bezoekers kwamen niet veel verder dan de middenlijn. Negentien minuten voor tijd verdubbelde het team van Simeone de voorsprong: Trippier verlengde een bal van Jan Oblak in de loop van Llorente, die oog in oog met Masip trefzeker was. In het restant van de wedstrijd leunde Atlético op de voordelige marge en was Llorente met een schot langs de linkerpaal nog dicht bij de 3-0.

Voor Lemar zat het duel er na 77 minuten op: de Fransman werd vervangen door Lucas Torreira. Sinds zijn doelpunt in april 2019 tegen Eibar (0-1), 596 dagen geleden, had de Fransman niet meer als Colchonero gescoord. Hij gaf vier dagen later, in de 3-2 zege op Valencia, ook zijn allerlaatste assist. In zijn laatste 45 officiële duels was Lemar zodoende bij niet één doelpunt van Atlético betrokken.