FOX Sports: Arne Slot tekent honderd procent zeker bij Feyenoord

Arne Slot gaat 'honderd procent zeker' tekenen bij Feyenoord, zo meldt Jan Joost van Gangelen in het FOX Sports-programma De Eretribune. De presentator sprak zaterdag met Mino Raiola, de zaakwaarnemer van de bij AZ ontslagen trainer, en concludeert op basis daarvan dat Slot binnenkort bij Feyenoord gepresenteerd wordt.

Raiola geeft tegenover Van Gangelen een korte reactie op het ontslag van zijn cliënt Slot bij AZ. "Hij zegt: 'We hebben een maand geleden aangegeven bij AZ dat we niet gaan verlengen'", aldus Van Gangelen. "Daarbij zijn geen clubs aangegeven. Er waren inderdaad meerdere clubs geïnteresseerd. Arne Slot is erg ontdaan door het ontslag."

In de studio van FOX Sports wordt vol verbazing gereageerd op de beslissing van AZ om Slot te ontslaan. "Ze hangen ineens Ajax uit, ze willen de topclub uithangen", stelt Hugo Borst. "Want dat is het beleid van AZ: 'We laten niet meer over ons heen lopen.' Top drie bestaat niet meer, het is top vier. Robert Eenhoorn en Max Huiberts (de directeuren, red.) zijn op hun knuppel getrapt, ze zijn geschoffeerd. En dan krijg je zo'n lullig verklarinkje..." De Alkmaarders gaven in een korte verklaring aan dat de club een trainer wenst die zich volledig op AZ kan focussen.

Ook vanuit het perspectief van Slot begrijpt Borst de op handen zijnde overgang niet. "Ik snap Slot ook niet, want die kon alle kanten op", zegt de journalist. "Dan kan het nog zo'n grote club zijn, maar als je geen geld hebt, en er komt geen goede jeugd aan..." Kenneth Perez denkt dat Feyenoord serieuze toekomstplannen met Slot heeft. "Ik neem aan dat hem een ander plaatje is voorgespiegeld", zegt Perez. "Het moet bijna wel dat er buitenlandse investeerders komen, of wat dan ook. Je gaat anders niet als jonge coach, die misschien ook naar het buitenland kan, met je volle verstand bij Feyenoord tekenen. Ook met het verwachtingspatroon dat er altijd is."