Juventus ploetert zich met twee identieke goals naar winst in stadsderby

Juventus heeft zaterdagavond een uiterst felbevochten zege behaald tegen Torino. De ploeg van trainer Andrea Pirlo kwam in de stadsderby op achterstand en had het uiterst lastig om tot uitgespeelde kansen te komen. Twee bijna identieke kopballen van Weston McKennie en Leonardo Bonucci boden in de slotfase uitkomst: 2-1. Cristiano Ronaldo, die vorige week tegen Benevento (1-1) nog rust kreeg, speelde negentig minuten mee.

Al in de negende minuut keek Juventus tegen een achterstand. Een hoekschop van Cristian Ansaldi werd bij de eerste paal doorgetikt tot Soualiho Meïté, waarna de ongedekte Nicolas N'Koulou bij de tweede paal binnentikte: 0-1. Vier minuten later had Simone Zaza de problemen nog verder kunnen vergroten, maar de doorgebroken spits van Torino mikte oog in oog met doelman Wojciech Szczesny op het lichaam van laatstgenoemde.

Juventus nam weliswaar het initiatief in handen, maar had grote moeite om te komen tot kansen tegen het sterk gegroepeerde Torino. Bonucci probeerde het na een vrije trap van Cristiano Ronaldo met het hoofd, maar die poging resulteerde in een makkelijke vangbal voor doelman Salvatore Sirigu. Twaalf minuten na rust dacht Juventus aan de gelijkmaker te komen, maar die bleek niet geldig en werd afgekeurd.

Het was Juan Cuadrado die een afvallende bal uit een hoekschop ineens hard tegen de touwen joeg. Bonucci stond in de doelmond echter in buitenspelpositie en hij belemmerde Sirigu het zicht, waardoor scheidsrechter Daniele Orsato oordeelde tot hinderlijk buitenspel. Juventus bleef de druk opvoeren en kwam twaalf minuten voor tijd alsnog op gelijke hoogte. Cuadrado gooide de bal na een kortgenomen hoekschop voor het doel, waar invaller McKennie binnenkopte: 1-1. Een minuut voor tijd viel op bijna identieke wijze de winnende voor Juventus. Opnieuw zette Cuadrado voor en ditmaal liep Bonucci met het hoofd tegen de bal: 2-1.