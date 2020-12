De elf van Koeman tegen Cádiz: wordt het record van Pelé vanavond gebroken?

Barcelona treedt zaterdagavond in en tegen Cádiz in de, naar omstandigheden, sterkst mogelijke opstelling op. Voor Ronald Koeman en de Catalanen is een reeks overwinningen in LaLiga van groot belang. Barcelona won dit seizoen meer in de Champions League dan in competitieverband: vijf om vier overwinningen. Lionel Messi, Marc-André ter Stegen en Philippe Coutinho, allen afwezig in de 0-3 zege op Ferencváros, verschijnen aan het startsignaal.

Koeman kiest voor de bekende namen in de defensie: Sergiño Dest en Jordi Alba op de flanken en daarnaast Clément Lenglet en Óscar Mingueza in het hart van de verdediging. Frenkie de Jong, die in Hongarije alleen de tweede helft meedeed, en Sergio Busquets zijn de controleurs van Barcelona. Het is voor de Spanjaard, die niet ongeschonden uit de interlandperiode kwam, zijn eerste basisplaats in LaLiga sinds 7 november.

Lionel Messi, Antoine Griezmann en Coutinho zorgen voor de aanvallende impulsen vanaf de zijkanten en de as van het veld. Martin Braithwaite staat wederom in de punt van de aanval. De Deen was in de laatste drie duels in alle competities goed voor vier treffers en een assist. Messi kan in het Estadio Ramón de Carranza mogelijk een record breken. Niemand maakte ooit meer doelpunten voor één club dan Pelé tussen 1956 en 1974 in het tenue van Santos: 643. Messi staat echter op 641 treffers namens Barcelona.

Barcelona zoekt in Cádiz naar de tweede competitiezege op rij: iets waar het team van Koeman alleen in het begin van het seizoen in slaagde. Cádiz heeft sinds 30 oktober niet meer gewonnen en staat zesde, met vijftien punten uit elf duels. Barcelona staat met een punt minder een plek lager, maar heeft ook twee duels minder in de benen.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Mingueza, Jordi Alba; De Jong, Busquets; Messi, Griezmann, Coutinho; Braithwaite.