RKC slaat grote slag met tweede zege op rij en stijgt naar plek tien

RKC Waalwijk heeft zaterdag drie belangrijke punten gepakt in de Eredivisie. Het team van Fred Grim won acht dagen na de knappe zege bij FC Twente (0-2) ook van VVV-Venlo en daardoor vergroten de Waalwijkers het gat met de onderste twee ploegen naar negen (!) punten. RKC is voorlopig op een tiende plaats terug te vinden: de twaalf punten zijn er slechts drie minder dan de Brabanders vorig seizoen na 26 speelrondes hadden. VVV staat drie plaatsen lager met drie punten minder.

De grootste kans in de kalme openingsfase was voor Anas Tahiri, maar de inzet van afstand van de captain van RKC kon zonder problemen worden gekeerd door Delano van Crooij. Het was voor de doelman zijn rentree in de Eredivisie sinds de 0-13 nederlaag tegen Ajax, omdat Thorsten Kirschbaum in thuisquarantaine zit. Na ruim twintig minuten spelen moest Van Crooij opnieuw aan de bak toen hij een kopbal van Cyril Ngonge fraai keerde.

RKC, dat voor het eerst sinds 23 december 2012 in drie Eredivisie-duels op rij met dezelfde opstelling startte, kwam na een half uur spelen op voorsprong. Tahiri stak Finn Stokkers de diepte in en de spits schoof de bal koeltjes achter Van Crooij. VVV kwam vijf minuten later al op gelijke hoogte na een ongelukkige handsbal van Paul Quasten uit een voorzet. Georgios Giakoumakis nam plaats achter de bal en schoot het leer vanaf elf meter dwars door het midden achter Kostas Lamprou. Het was alweer doelpunt nummer tien voor de Griek: 1-1.

RKC begon niet goed aan het tweede bedrijf en kreeg na zes minuten een tweede doelpunt van de Venlonaren om de oren. Na een indraaiende voorzet van Steffen Schäfer vanaf de linkerkant kopte Van Crooij de bal in de verste hoek achter Lamprou: 1-2. Enkele minuten later volgde echter een domper voor VVV. Roy Gelmi kreeg een tweede gele kaart voor een overtreding op Stokkers en liet de bezoekers met tien man achter.

Gesterkt door de overtalsituatie ging RKC op zoek naar de gelijkmaker. Stokkers kreeg al snel een grote kans op de 2-2, maar vanaf een meter of vijf mikte hij de bal over. Een kwartier voor tijd was het alsnog raak. Een schot van afstand van Ahmed Touba werd van richting veranderd en verdween met enig fortuin achter Van Crooij. Een grote kopkans voor Stokkers, waar Van Crooij fraai redding op bracht, was een voorbode van de 3-2. Lennerd Daneels schoot de bal enkele minuten voor tijd snoeihard in de kruising.