Zeldzame eigen goal helpt Real Madrid aan overwinning op Sevilla

Real Madrid heeft zaterdag de eerste overwinning in LaLiga sinds 31 oktober geboekt. Na twee nederlagen en een gelijkspel in de laatste drie competitieduels was het team van Zinédine Zidane met 0-1 te sterk voor Sevilla. Een eigen doelpunt van Yassine Bounou gaf de doorslag. Het is voor het eerst sinds 6 september 1991, en de vijfde keer in de clubshistorie, dat een doelman van Sevilla een eigen doelpunt in LaLiga maakt. Destijds ging Monchi, nu technisch directeur van de Zuid-Spanjaarden, de fout in tegen Sporting Gijón.

Hoewel Sevilla in de eerste 45 minuten het meeste balbezit had, waren de beste kansen voor Real Madrid. Met name Vinicius Junior liet zich nadrukkelijk gelden zodra het team van Zidane het doelgebied van Bounou opzocht. Real Madrid liet na om met een voorsprong de rust in te gaan. Het merendeel van de pogingen van los Merengues ontbeerde precisie, maar toch moest ook Bounou enkele keren reddend optreden.

Bounou voorkwam na een kwartier spelen dat een vrije trap van Toni Kroos de 0-1 betekende en acht minuten voor rust kon hij zijn vingertoppen tegen een schot van Karim Benzema zetten. In de eerste minuten was de Marokkaanse doelman echter goed weggekomen toen hij bal verloor aan Vinicius en Benzema niet kon profiteren. Thibaut Courtois had aan de andere kant van het veld relatief weinig te doen. Sevilla, met Luuk de Jong in de basis, dook ondanks circa zestig procent balbezit amper gevaarlijk voor het doelgebied van de thuisploeg.

Goooaal Real Madrid! ??

De Jong kreeg zes minuten na de onderbreking een goede kans op de 1-0: de omhaal van de Nederlander ging echter recht op Courtois af. Luttele minuten later viel de openingstreffer op gelukkige wijze aan de andere kant van het veld. Na een scherpe voorzet van Ferland Mendy vanaf links raakte Vinicius de bal niet goed. De inzet ging niet eens op doel, maar belandde via de arm van Bounou alsnog tegen de touwen: 0-1.

Lopetegui greep tien minuten later in en haalde Joan Jordán, De Jong en Ivan Rakitic naar de kant, ten faveure van Nemanja Gudelj, Youssef En-Nesyri en Suso. Sevilla had, ondanks wederom veelvuldig balbezit, aanvankelijk moeite om kansen te creëren en liet zich pas in de laatste vijftien minuten gelden. Een vrije trap van Gudelj ging maar net naast, evenals een krullende inzet van Suso. Vijf minuten voor het einde had Courtois met geweldige reflexen een antwoord op een omhaal van Lucas Ocampos.