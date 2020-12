Manchester City incasseert op zorgeloze middag slechts één schot op doel

Manchester City heeft een zorgeloze middag achter de rug in de Premier League. De manschappen van manager Josep Guardiola begonnen fel aan de wedstrijd tegen Fulham en wisten zich in een tijdsbestek van 23 minuten te verzekeren van een dubbele voorsprong. Daarna speelde City het duel met speels gemak uit: 2-0. Door de zege klimt City naar de vierde plek, terwijl Fulham, waar Kenny Tete nog altijd ontbrak door een kuitblessure, op een gevaarlijke zeventiende plaats staat.

De thuisploeg greep al in de vijfde minuut de leiding. Kevin De Bruyne onderschepte de bal op het middenveld, begon aan een korte dribbel, alvorens de diepgaande Raheem Sterling te bedienen. De aanvaller schoof de bal vervolgens eenvoudig in de verre hoek: 1-0. Manchester City behield daarna de controle over de wedstrijd en de druk op Fulham resulteerde na 26 minuten in een penalty. Sterling speelde zich vrij in de zestien en werd daarbij licht aangetikt door Joachim Andersen, waarna De Bruyne het karwei vanaf elf meter afmaakte: 2-0.

Fulham kwam nog het dichtst bij een doelpunt toen John Stones de bal bijna in eigen doel schoof door een verkeerde terugspeelbal op doelman Ederson, maar voor het overige had City amper iets te duchten van de bezoekers. Voor rust werd een volley van Riyad Mahrez over het doel getikt door doelman Alphonse Aréola, vlak na de pauze raakte De Bruyne met een geplaatste volley de lat.

City bleef gesteund door de comfortabele voorsprong geduldig en kreeg ook kansen op een derde treffer. De Bruyne kwam na een counter één-op-één met Aréola, maar mikte met links op het lichaam van de Franse keeper. Daarna schoot De Bruyne op aangeven van Mahrez ineens over, terwijl een poging van Rúben Dias uit een hoekschop eveneens te hoog gemikt was. Fulham dwong doelman Ederson pas in de 75ste minuut tot een redding. Het afstandsschot van Ivan Cavaleiro was een makkelijke prooi voor Ederson en zo bleef City uiteindelijk moeiteloos op de been.