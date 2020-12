Dortmund glijdt opnieuw uit, Weghorst scoort en Doan schittert in kelderkraker

Borussia Dortmund heeft voor de tweede week op rij punten laten liggen in de Bundesliga. Met wonderkind Youssoufa Moukoko voor het eerst een hele helft binnen de lijnen speelden die Borussen met 1-1 gelijk op bezoek bij Eintracht Frankfurt. Tegelijkertijd lieten Wout Weghorst (met een doelpunt) en Ritsu Doan (met een doelpunt én een assist) zich zien namens VfL Wolfsburg en Arminia Bielefeld tegen 1.FC Köln (2-2) en FSV Mainz 05 (2-1 overwinning).

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1-1

Door een 1-2 thuisnederlaag tegen 1.FC Köln zag Borussia Dortmund vorige week de achterstand op koploper Bayern München oplopen tot vier punten. Op bezoek bij subtopper Eintracht Frankfurt moesten die Borussen het evenals midweeks in het Champions League-duel met Lazio (1-1) stellen zonder de geblesseerde Erling Braut Haaland en diens afwezigheid liet zich in de eerste helft voelen. Met slechts negen minuten op de klok kwam Eintracht Frankfurt op voorsprong, toen een geweldige pass van Martin Hinteregger Daichi Kamada een vrije doortocht bood richting het doel van Roman Bürki. De Zwitserse doelman van Borussia Dortmund kon een doelpunt van Kamada niet meer voorkomen.

Borussia Dortmund-trainer Lucien Favre greep na de eerste helft in door de zestienjarige Youssoufa Moukoko in het veld te brengen voor Mahmoud Dahoud. Na elf minuten in de tweede helft resulteerde dit in de gelijkmaker. Jadon Sancho vond Giovanni Reyna, die met een verwoestende uithaal de linkerkruising achter doelman Kevin Trapp vond. In het restant van de tweede helft zocht Borussia Dortmund nadrukkelijk naar de winnende treffer, waarop Sancho en Reyna mogelijkheden kregen. Eintracht Frankfurt was met Bas Dost als invaller binnen de lijnen een aantal keer dreigend vanuit de omschakeling, maar in de gelijke stand kwam geen verandering meer.

?? Wout Weghorst in zijn laatste 7 wedstrijden: ? 7 goals ??? 1 assist#koevfl pic.twitter.com/peLSuDWOFO — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 5, 2020

1.FC Köln - VfL Wolfsburg 2-2

Nummer vijftien 1.FC Köln en nummer vijf VfL Wolfsburg maakten er in het RheinEnergieStadion een spektakel van. Met achttien minuten op de klok opende Jan Thielmann op aangeven van Salih Özcan de score in Keulen, waar Wout Weghorst basisspeler was en Kingsley Ehizibue op de reservebank zat. Tien minuten later was het alweer gelijk, toen Maximilian Arnold een vrije trap vanaf een meter of twintig raak schoot. Nog voor rust kwam Köln weer op voorsprong. Nadat Wolfsburg dacht aan een overtreding, ging het spel door en vond Elvis Rexhbecaj Ondrej Duda voor het doel. De Slowaakse middenvelder schoot overtuigend de 2-1 in de rechterbovenhoek.

Na rust kon Köln niet lang genieten van de voorsprong. Een voorzet van Renato Steffen bereikte voor het doel Weghorst, die slim bij zijn bewaker was weggelopen en met een harde kopbal doelman Timo Horn kansloos liet. De Nederlandse spits tekende daarmee al voor zijn zevende treffer in tien competitiewedstrijden. Waar de eerste 47 minuten vier doelpunten opleverden, vielen er in de laatste 43 minuten geen treffers meer. Dat zal Wolfsburg met een blik op de ranglijst het slechtste gevoel geven, mede doordat Steffen nog een goede kans onbenut liet om die Wölfe met een overwinning naar de gedeelde tweede plaats in de Bundesliga te schieten.

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 2-2

Nadat Lucas Höler in de openingsfase de paal raakte namens Freiburg, pakte Mönchengladbach na 23 minuten de leiding dankzij een prachtig teamdoelpunt. Na knappe one touches van achtereenvolgens Alassane Pléa, Breel Embolo en Lars Stindl kon Embolo de bal vanbinnen de zestien in de linkerhoek schuiven: 0-1. De gelijkmaker van Freiburg was negen minuten later ook bijzonder. Vincenzo Grifo zette in de zestien een stijlvolle omhaal in, waarna Philipp Lienhart de bal bij de tweede paal binnenkopte: 1-1.

?? Wauw! Deze assist van Baptiste Santamaria kan in het rijtje met mooiste assists van het jaar.#scfbmg pic.twitter.com/gDYJiR4JaW — FOX Sports (@FOXSportsnl) December 5, 2020

Vlak na rust kreeg Freiburg een penalty, toen Nicolas Höfler licht werd aangetikt door Stefan Lainer. De penalty werd in de kruising gejaagd door Grifo: 2-1. Eén minuut later kwam Gladbach alweer op gelijke hoogte. Pléa ontving de bal op een meter af achttien van het doel en vond prachtig de rechterhoek: 2-2. In de slotfase raakte Grifo de paal namens Freiburg, terwijl Gladbach-aanvaller Patrick Herrmann van een doelpunt werd gehouden door een uitstekende redding van Florian Müller.

Arminia Bielefeld - FSV Mainz 05 2-1

Promovendus Arminia Bielefeld, met Mike van der Hoorn in de basiself, trok het treffen in de kelder van de Bundesliga met FSV Mainz, waar Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste basisplaatsen hadden, al in de eerste helft naar zich toe. Na 21 minuten spelen opende Manuel Prietl de score, nadat hij de bal had ontvangen van Ritsu Doan. De middenvelder zag zijn afstandsschot tegen de touwen gaan, doordat deze onderweg werd getoucheerd. Tien minuten later verdubbelde Doan de marge. De huurling van PSV ving de bal op na defensief geklungel en schoot na een dribbel vanaf de rand van het strafschopgebied raak: 2-0. Door een doelpunt van Kevin Stöger werd het in de slotfase nog spannend in Bielefeld, maar Arminia gaf de overwinning niet meer uit handen en passeert Mainz daardoor op de ranglijst.