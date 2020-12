Slot reageert op ontslag en ontkent geheime gesprekken met Feyenoord

Arne Slot heeft zaterdag voor het eerst gereageerd op zijn ontslag bij AZ. De trainer, die benaderd is door Feyenoord, geeft tegenover De Telegraaf aan dat de beslissing van de clubleiding van AZ om hem per direct weg te sturen aankomt als 'een harde klap'.

"Ik heb vanochtend kennis genomen van het feit dat AZ mijn aflopende contract per direct wil ontbinden", aldus Slot tegenover het dagblad. "Dat een seizoen, waarin we zowel nationaal als ook internationaal nog op alle fronten actief zijn, hiermee voor mij eindigt is een harde klap." De teleurgestelde Slot wil zijn voormalige collega's bedanken. "Ik kijk terug op een geweldige periode bij AZ en ben de medewerkers, staf en spelers meer dan dankbaar voor de mooie en intense periode die we samen beleefd hebben."

AZ nam zaterdag als donderslag bij heldere hemel het besluit om Slot weg te sturen. De oefenmeester is serieus in beeld bij Feyenoord als opvolger van scheidend trainer Dick Advocaat. Diverse media beweerden dat Slot achter de rug van de directie van AZ om met Feyenoord heeft gesproken, maar de oefenmeester ontkent die berichtgeving.

"Aangaande mijn toekomst kan ik enkel aangeven dat AZ op de hoogte was van het feit dat ik mijn aflopende contract niet zou gaan verlengen en dat er concrete interesse van meerdere clubs is", zegt Slot. "Inhoudelijk wil ik op dit moment niet ingaan op de beslissing van AZ en de concrete interesse van Feyenoord."