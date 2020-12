‘Zinédine Zidane neemt contact op met buitenkansje van 25 miljoen euro’

Dominik Szoboszlai speelt na dit seizoen vermoedelijk niet meer voor Red Bull Salzburg. Het twintigjarige toptalent is bezig aan een ijzersterk seizoen en staat in de schijnwerpers van diverse Europese grootmachten. Real Madrid-trainer Zinédine Zidane heeft volgens BILD contact opgenomen met Szoboszlai, in de hoop de concurrentie af te troeven.

Zidane heeft naar verluidt telefonisch gesproken met Szoboszlai, om de Hongaar ervan te overtuigen naar Madrid te komen. Bij Real Madrid is de de makkelijk scorende middenvelder in beeld als opvolger van Isco, die in zijn achtste seizoen mag vertrekken. De Koninklijke wedijvert met in ieder geval Arsenal, Liverpool en Bayern München om de handtekening van penaltyspecialist.

Dat Szoboszlai beschikt over een afkoopclausule ter waarde van 25 miljoen euro, maakt hem tot een buitenkansje voor de grootmachten. Szoboszlai timmert al enkele seizoenen aan de weg bij Salzburg, waar hij sinds vorig seizoen verzekerd is van een basisplaats. De middenvelder haalt regelmatig de headlines met rake vrije trappen en afstandsschoten en staat dit seizoen na zeventien officiële optredens op acht doelpunten.