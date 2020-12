TOP Oss wint na 441 dagen eindelijk weer uit in Keuken Kampioen Divisie

TOP Oss heeft na ruim een jaar eindelijk weer een uitwedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. Het team van Klaas Wels was zaterdagmiddag met 0-1 te sterk voor Jong AZ. De laatste uitzege in competitieverband tot zaterdag dateerde van 21 september 2019, toen streekgenoot Helmond Sport met 0-2 werd verslagen.

Halverwege de eerste helft viel de openingstreffer en daarmee ook de winnende treffer: Rick Stuy van den Herik tikte de bal na een corner achter Mees Bakker. Dat Jong AZ op dat moment niet al met 0-2 achterstond, was aan het aluminium te danken. TOP mikte de bal in de eerste vier minuten via Jarni Koorman en Dean Guezen tot tweemaal toe op de paal.

TOP liet na om de voorsprong na rust te verdubbelen. In de slotfase liet Jong AZ steeds meer de tanden zien en moest TOP waakzaam blijven om de voorsprong te behouden. Zelfs een strafschop kon de ploeg van Wels niet aan de 0-2 helpen. Dennis van der Heijden werd onderuitgehaald door Juan Familia-Castillo en miste vervolgens zelf de elfmetertrap. Bakker tikte zijn inzet uit de hoek.

Door de zege neemt TOP, dat sowieso al sinds 20 oktober niet meer een wedstrijd had gewonnen, de zestiende plaats van de Alkmaarse beloften over: dertien om elf punten. Het team van Wels speelt volgende week in eigen huis tegen Jong PSV, terwijl de Alkmaarse beloften naar Friesland afreizen voor een uitduel met SC Cambuur.