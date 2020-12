Lieke Martens produceert wereldgoal in bizarre eerste helft van Barcelona

Het vrouwenteam van Barcelona heeft zaterdagmiddag een ongenadig pak slaag uitgedeeld aan Santa Teresa. De nog ongeslagen koploper van de Primera División Femenina zette de middenmoter met maar liefst 9-0 opzij, nadat in de eerste helft al een 8-0 voorsprong op het scorebord stond. Lieke Martens nam drie doelpunten voor haar rekening en vooral de derde treffer was van grote schoonheid.

Door doelpunten van Jennifer Hermoso (viermaal), Martens (driemaal) en Mariona Caldentey produceerde Barcelona voor rust al acht treffers. Vooral de 4-0 van de voet van Martens sprong voor rust in het oog. De aanvalster plaatste vanaf de rechterkant van het veld de bal over doelvrouw Raquel Poza in de verre hoek, al is het de vraag of ze niet eigenlijk een voorzet wilde geven. Na rust scoorde Barcelona nog één keer, via invalster Asisat Oshoala. De Catalanen zijn in de competitie voorlopig nog zonder puntenverlies en produceerden in 7 wedstrijden 38 doelpunten, terwijl er slechts 1 werd geïncasseerd.