Spelers van AZ reageren anoniem op ‘domme actie’ van Arne Slot

AZ besloot zaterdagochtend per direct afscheid te nemen van Arne Slot, die met Feyenoord in verregaande onderhandelingen zou zijn over de opvolging van Dick Advocaat. Spelers van de Alkmaarders spreken tegenover De Telegraaf off the record over een ‘domme actie’ van de 42-jarige oefenmeester. Slot verwachtte zelf juist altijd een ‘bepaalde gedragscode’ van zijn spelers.

Dat hield in dat spelers zich niet moesten laten afleiden door bepaalde transfergeruchten, laat staan dat ze erover mochten praten. Het zou immers hun prestaties niet ten goede komen. Dat Slot nu achter de schermen al bezig was met zijn toekomst, zet kwaad bloed binnen de selectie van AZ. “Ongekend wat er gebeurd is. Het is enorm balen, want Slot is wel een vreselijk goede trainer. Ik vind het heel jammer dat hij weggaat, maar ik begrijp de reactie van de directie heel goed. Het is een domme actie van de trainer geweest”, zo tekent De Telegraaf op uit de mond van een speler die ‘niet met naam en toenaam genoemd wil worden’.

Alle spelers reageerden volgens de krant in eerste instantie off the record. “Een ontslag komt zelden op een goed moment, maar dít is wel een zeer belabberde timing. We zitten in een belangrijke week, waarin we van Groningen moeten winnen om onze opmars naar boven voort te kunnen zetten. En donderdag moeten we in Kroatië Europese kwalificatie afdwingen. Dit leidt enorm af”, zegt een ‘andere, oudere speler’. AZ neemt het zondagmiddag op tegen FC Groningen. Daarna wacht komende donderdag de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen HNK Rijeka, waarin AZ nog Europese overwintering kan afdwingen.

“Ik hou het even kort amigo, want we moeten het veld op. Pascal neemt het over van Arne. Er moet getraind worden, want we hebben morgen gewoon een wedstrijd. Zo is het gewoon”, zo laat een andere speler aan De Telegraaf weten via WhatsApp. Een vierde speler toont zich uitermate verrast over het vertrek van Slot. “Ik kan het amper bevatten. Een slechte Sinterklaas-surprise.”

“Een vervelende mededeling vanochtend. Die is mij ook medegedeeld en verder ben ik me ook gaan bezighouden met deze wedstrijd, want dat is voor ons heel belangrijk”, zo reageert Jong AZ-trainer Michel Vonk in gesprek met FOX Sports voorafgaand aan het thuisduel met TOP Oss op het vertrek van Slot. “We hadden een band, want je hebt spelers die over en weer gaan spelen. Nee, we hebben elkaar nog niet gesproken. Verder wil ik het eigenlijk liever over de wedstrijd hebben.”