Zlatan Ibrahimovic had eigenlijk al punt achter zijn loopbaan gezet

Zlatan Ibrahimovic stond na het einde van afgelopen seizoen op het punt om te stoppen, zo onthult de 39-jarige Zweedse spits in een interview met Massimo Ambrosini op Sky Italia. De spits keerde na een avontuur bij Los Angeles Galaxy in januari 2020 terug bij AC Milan, waar hij na een half jaar voetballen eigenlijk zijn kicksen aan de wilgen wilde hangen. Toch veranderde Ibrahimovic nog van gedachten.

In een gesprek met zijn oud-ploeggenoot Ambrosini, met wie hij samenspeelde tussen 2010 en 2012, laat Ibrahimovic weten dat hij na afloop van vorig seizoen erg twijfelde over zijn toekomst. Uiteindelijk hakte de spits de knoop door en besloot hij om geen handtekening meer te zetten onder een nieuwe verbintenis. Nadat Ibrahimovic zijn besluit gedeeld had met trainer Stefano Pioli, bedacht hij zich plotseling. Uit ‘angst’ voor spijtgevoelens draaide de vedette zijn besluit terug en tekende voor nog een jaar bij Milan.

“Pioli vroeg me wat mijn plannen waren voor komend seizoen. Ik vertelde hem dat ik ging stoppen: ‘Het is genoeg geweest. De opoffering is te groot. Mijn gezin is ook erg belangrijk, ik ben hier helemaal alleen. Voor zes maanden zou ik kunnen blijven, maar ik wil niet nog een jaar.’” De trainer van Milan respecteerde de woorden van Ibrahimovic, zo verklaart de spits.

“De volgende dag spraken we opnieuw”, vervolgt Ibrahimovic. “Ik was er nog steeds van overtuigd dat ik mijn carrière wilde beëindigen. ‘Vergeet het nieuwe contract, ik ga er mee stoppen. Het is niet vanwege mijn leeftijd’, zei ik. Toen veranderde er plotseling iets: ik wilde geen spijt krijgen. Ik belde Milan op en liet weten dat ik nog een jaar door wilde gaan.”

Het was niet de eerste keer dat Ibrahimovic serieus nadacht over stoppen. “Bij Manchester United was het al aan de orde. Ik was 36, 37 jaar oud.” Maar juist de zware knieblessure waar Zlatan mee te kampen kreeg overtuigde hem om nog langer door te gaan. Via Los Angeles Galaxy kwam hij daarna bij AC Milan terecht. "Na de blessure zei ik tegen mezelf dat ik door moest gaan zolang ik het vol kon houden", zegt Ibrahimovic. "Wie ben ik zonder voetbal? Als je niet meer doet wat je 25 jaar hebt gedaan, is dat niet gemakkelijk. Ben ik er klaar mee? Nee, ik voel me nog te goed."

Het besluit om nog een jaar bij te tekenen heeft Ibrahimovic vooralsnog geen windeieren gelegd. De Zweed is met zijn team na negen speelronden koploper in de Serie A en momenteel genieten de Milanezen een voorsprong van vijf punten op directe achtervolger Internazionale. Dit seizoen wist Ibra in de competitie al tien keer het net te vinden, waarmee hij soeverein aanvoerder is van de topscorerslijst. Voor AC Milan staat zondagavond de uitwedstrijd tegen Sampdoria op het programma, al is Ibrahimovic daarin niet van de partij wegens een spierblessure.