Mundo Deportivo: Naam van Marten de Roon verschijnt op lijstje bij Barcelona

Memphis Depay en Georginio Wijnaldum werden sinds de komst van Ronald Koeman al nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Barcelona, maar Mundo Deportivo voegt zaterdag een nieuwe Oranje-international toe aan het lijstje met transfertargets. Volgens de Spaanse krant is ook Marten de Roon op de radar verschenen bij de Catalanen. De 29-jarige middenvelder is bij Atalanta in het bezit van een aflopend contract.

Het is niet bepaald een geheim dat Barcelona in financieel opzicht momenteel in uitermate zwaar weer zit. De Catalanen moesten met de selectie tot een salarisoffer komen en keren in januari zelfs helemaal geen loon uit, om de financiën weer op de rit te krijgen. Voorlopig is er bij Barcelona dus geen budget om een transfersom neer te tellen voor een versterking, waardoor het vizier gericht moet worden op transfervrije of in ieder geval spotgoedkope aanwinsten. In dit kader werden eerder Eric García, Memphis Depay en Georginio Wijnaldum al gelinkt aan Barcelona,

Het drietal is bij hun werkgevers Manchester City, Olympique Lyon en Liverpool in het bezit van een aflopend contract, waardoor ze vanaf januari met nieuwe clubs kunnen onderhandelen. Koeman wil graag de selectie in januari al versterken, maar de clubs van García, Depay en Wijnaldum lijken vooralsnog niet van plan in de winterse transferwindow water bij de wijn te doen. Mundo Deportivo schrijft nu dat De Roon op hetzelfde verlanglijstje is verschenen.

“Benen en longen. Zijn naam staat op het lijstje, al betekent dat niet per se iets. Dat je op het lijstje staat, biedt geen garanties. Maar het meest urgente blijft hetzelfde: de salarissen moeten omlaag, dus nieuwe spelers moeten aanmerkelijk minder verdienen”, schrijft de Spaanse sportkrant. Zoals het er nu naar uitziet, is De Roon aan het einde van het seizoen in ieder geval gratis op te pikken in Bergamo.

De Roon speelt sinds 2017 weer voor Atalanta, nadat hij de Italiaanse club een jaar eerder had verlaten voor een uitstapje bij het Engelse Middlesbrough. De door Sparta Rotterdam opgeleide middenvelder speelde sinds zijn komst in 2015 vanaf sc Heerenveen 182 wedstrijden voor Atalanta, waaronder twaalf duels in de Champions League. Onder het bewind van Koeman als bondscoach van Oranje was vijftienvoudig international De Roon ook geregeld basisspeler in het Nederlands elftal.