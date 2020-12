Valentijn Driessen stoort zich aan juichfoto PSV: ‘Als je hier al blij om bent’

PSV plaatste zich donderdagavond voor de volgende ronde van de Europa League. Door een 0-1 overwinning op bezoek bij Granada overwinteren de Eindhovenaren in Europa. De kwalificatie voor de zestiende finales werd na afloop van de zege gevierd met een groepsfoto op het veld. Valentijn Driessen zegt niets te begrijpen van de vreugde bij PSV. “Dit is PSV ten voeten uit”, zegt hij in een podcast van De Telegraaf.

“PSV was blij, hè”, aldus de chef voetbal van de krant. “Met de hele groep op de foto, alles erop en eraan: alle spelers, de technische staf, de medische staf, persvoorlichter. Alle spelers juichend, want: we hebben overwintering in de Europa League. Mensen, waar gaat dit over?”, vraagt hij zich hardop af. Driessen vindt de overwinning van PSV op Spaanse bodem niet bijzonder. “Granada, wat een oude ploeg is dat. Maar dit is PSV ten voeten uit. Als dit de lat is, als je hier al blij om bent... Dit hoort normaal te zijn, een gewoonte.”

Volgens Driessen was de vreugde ongepast. “PSV wil graag tot de 32 beste clubs van Europa horen. Nou, even een rekensommetje: je hebt 8 poules in de Champions League, dus als clubs daaruit doorgaan zit je op 16 clubs. In de Europa League gaan er 24 door en dan komen er nog 8 bij vanuit de Champions League. Dus dáár zit je pas en bent er voorlopig nog niet. En dan zijn we al zó blij. Waar gaat dit in godsnaam over?”

Ajax-clubwatcher Mike Verweij haakt in en wijst naar de foto. “Dit zijn foto’s, en daar is het natuurlijk een beetje van gepikt, als je Juventus uitschakelt in de kwartfinale van de Champions League, of Real Madrid in de achtste finale”, doelt hij op de groepsfoto’s van Ajax in het seizoen 2018/19, toen de Amsterdammers de Europese grootmachten uitschakelden in de Champions League.