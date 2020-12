‘Naiëve’ Slot zorgt met mes in rug voor ‘vulkaanuitbarsting’ bij ‘allergisch’ AZ

AZ besloot zaterdagochtend per direct afscheid te nemen van trainer Arne Slot, nadat duidelijk was geworden dat hij verregaande onderhandelingen was met Feyenoord over de opvolging van Dick Advocaat. Het Algemeen Dagblad schrijft dat het voor directeur voetbalzaken Max Huiberts na het horen van het nieuws ‘onmiddellijk klip en klaar’ was dat daardoor een verdere samenwerking niet mogelijk was. Volgens de krant komt het ‘symbolische’ besluit voort uit een in Alkmaar ontstane ‘allergie’. NOS-commentator Jeroen Elshoff spreekt tegelijkertijd van naïviteit bij Slot en ziet dat er een 'vulkaanuitbarsting' heeft plaatsgevonden.

Bij AZ is men van mening dat er tegenwoordig in Nederland sprake is van een topvier en een overstap naar Feyenoord ligt in Alkmaar net zo gevoelig als een stap van Ajax naar Feyenoord, stelt het Algemeen Dagblad. Men is bij AZ in de afgelopen jaren ‘allergisch’ geworden voor de interesse van ‘met name Ajax’ in jeugdspelers en daarom wordt er ook scherp gereageerd als spelers van de hoofdmacht worden gelinkt aan een overstap naar Amsterdam, want Huiberts verkoopt de kroonjuwelen liever aan een buitenlandse club zodat ze niet tégen AZ komen te spelen.

Het Algemeen Dagblad stelt dat het vertrek van Slot vooral een ‘symbolische betekenis’ heeft, omdat de sportieve en financiële belangen daarmee opzij geschoven worden. Men is bij AZ van mening dat Slot als mogelijke nieuwe trainer van Feyenoord niet meer te vertrouwen was met de bedrijfsgeheimen die de Alkmaarders richting de top van de Eredivisie hebben gekregen: de dagelijkse gesprekken over interessante transferopties en de beste manieren om spelers beter te maken.

“Als je zonder de directie te informeren met een andere club gaat praten, dan kan ik de woede en irritatie begrijpen. Het is een mes in de rug”, zo reageert Jeroen Elshoff bij de NOS op het vertrek van Slot. De commentator volgt AZ voor de omroep op de voet. Slot is qua punten per wedstrijd (1,93) de beste AZ-trainer van deze eeuw, voor Louis van Gaal (1,91) en Gerard van der Lem (1,88) en John van den Brom (1,81). “Hij is opgeleid door de club, de directie heeft altijd achter hem gestaan, ze hebben intensief samengewerkt de laatste jaren, ze hebben een heel goede band. Het is ook naïef van Slot om te denken dat zoiets niet uitkomt. Het is een complete schok voor de hele organisatie.”

“Slot is een trainer die in alles belangrijk is. Hij is een uithangbord voor de club en verantwoordelijk voor de speelwijze. De gedachte dat dit gebeurt in een week dat er een heel belangrijke Europese wedstrijd op het programma staat, maakt het helemaal bizar. Het is een vulkaanuitbarsting”, gaat Elshoff verder. Hij waarschuwt dat het onder Pascal Jansen, de tijdelijke opvolger van Slot, ‘houtje-touwtje’ zal zijn. “En welk gevaar ook nog op de loer ligt: er komt een transferperiode aan en je weet natuurlijk nooit hoe spelers reageren op dit besluit. Misschien zijn er spelers die ook wel weg willen.”