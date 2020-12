Twitter geschokt door besluit AZ; Slot weggestuurd van trainingsveld

AZ heeft zaterdagochtend hoofdtrainer Arne Slot ontslagen. Vrijdag werd bekend dat de coach topkandidaat is bij Feyenoord om Dick Advocaat na dit seizoen op te volgen in De Kuip. Het voortijdige vertrek van Slot uit Alkmaar is op social media ingeslagen als een bom. Op Twitter wordt met verbazing gereageerd op het besluit van de Alkmaarse clubleiding om hem de laan uit te sturen.

AZ meldde zaterdagochtend dat Pascal Jansen met Robert Franssen als assistent het seizoen afmaakt als hoofdtrainer. “We hebben naar aanleiding van de eerdere berichtgeving gesproken met Arne. Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen. Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep hebben staan die volledig gefocust is op AZ”, laat Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ, weten. “We willen Arne bedanken voor de afgelopen drieënhalf jaar, de successen die we met elkaar hebben behaald en wensen hem succes in zijn verdere loopbaan.” Sportverslaggever Leo Driessen vertelde zaterdagochtend op NH Radio dat Slot al op het trainingsveld stond en toen werd weggestuurd.

Doodzonde dat samenwerking Slot en AZ op deze manier ten einde komt. Ploeg maakte geweldige ontwikkeling door... — Michiel Teeling (@michielteeling) December 5, 2020

Je kunt niet zeggen dat @AZAlkmaar opportunistisch is. Houden vast aan hoge morele waarden. Maar de prijs is ook wel erg hoog #slot — Jeroen Stomphorst (@stomphorst) December 5, 2020

Het kan ook zo zijn dat #slot al getekend heeft, dat zou de zaak veranderen. https://t.co/AQtzxl2L0H — Jeroen Stomphorst (@stomphorst) December 5, 2020

Wie durft uit te sluiten dat Dick er niet gewoon lekker in de winter al mee stopt en Slot het stokje overneemt? #Slot #Advocaat #AZ #Feyenoord — Simon Zijlemans (@SimonZijlemans) December 5, 2020

Arne Slot is per direct ontslagen. Spelers worden op dit moment geïnformeerd. Vermoedelijke reden is dat Slot zonder directie te informeren is gaan praten met Feyenoord. #AZ — Jeroen Elshoff (@JeroenElshoff) December 5, 2020

Ben zeeeer benieuwd naar de uitleg van #AZ. Slot ontslaan?? — Hélène Hendriks (@hendrikshelene) December 5, 2020

AZ heeft hoofdtrainer Slot ontslagen omdat de top van de club volgens het AD zeer verbolgen is dat hij in verregaande onderhandeling is met Feyenoord. Droomscenario: Feyenoord en Slot komen er niet uit en hij volgt Stegeman op bij PEC Zwolle. — ForzaPECZwolle (@ForzaPECZwolle) December 5, 2020

AZ bevestigt dat Feyenoord’s beoogde nieuwe trainer Arne Slot per direct weg is uit Alkmaar. Volgens @NHSport_ stond hij op het trainingsveld toen de club het bekendmaakte. pic.twitter.com/nipvnXgNaE — Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) December 5, 2020