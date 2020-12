AZ komt met verklaring en opvolger na vertrek van Arne Slot

AZ bevestigt via de officiële kanalen dat Arne Slot per direct vertrekt als trainer. Max Huiberts, directeur voetbalzaken van de Alkmaarders, laat op de website van de club weten dat men een ‘hoofdtrainer voor de groep wil hebben die volledig gefocust is op AZ’. Slot zou met Feyenoord hebben gesproken over de opvolging van Dick Advocaat aan het einde van het seizoen. AZ meldt tegelijkertijd dat Pascal Jansen met Robert Franssen als assistent het seizoen afmaakt als hoofdtrainer.

“We hebben naar aanleiding van de eerdere berichtgeving gesproken met Arne. Als club hebben we ervoor gekozen om direct afscheid van elkaar te nemen. Bij AZ willen we een hoofdtrainer voor de groep hebben staan die volledig gefocust is op AZ”, laat Max Huiberts, directeur voetbalzaken van AZ, weten. “We willen Arne bedanken voor de afgelopen drieënhalf jaar, de successen die we met elkaar hebben behaald en wensen hem succes in zijn verdere loopbaan.”

De taken van Slot worden tot het einde van het seizoen overgenomen door Jansen. Het is voor de 47-jarige oefenmeester zijn eerste baan als hoofdtrainer van een eerste elftal, nadat hij eerder bij Al-Jazeera, Al-Wahda (allebei als assistent), Vitesse (hoofd jeugdopleidingen), Sparta Rotterdam (hoofd jeugdopleidingen en assistent) en PSV (trainer van de Onder-19 en het beloftenteam en hoofd jeugdopleidingen) werkzaam was geweest. Jansen was sinds de zomer 2018 assistent-trainer bij AZ, van John van den Brom en Slot.

De plek van Jansen als assistent wordt overgenomen door Robert Franssen, die sinds 2016 bij AZ werkzaam is en dit seizoen de Onder-18 onder zijn hoede had. Het duo zal zondagmiddag samen met de andere assistent Marino Pusic al voor het eerst de leiding hebben bij de Alkmaarders, als de thuiswedstrijd tegen FC Groningen op het programma staat. Daarna wacht komende donderdag de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen HNK Rijeka, waarin AZ nog Europese overwintering kan afdwingen.

Vrijdag meldden diverse media dat Slot topkandidaat is om Dick Advocaat volgend seizoen op te volgen als trainer van Feyenoord. Er gingen zelfs geruchten de ronde dat Slot al akkoord was met de club uit Rotterdam. AZ zou allesbehalve blij zijn met de gang van zaken, met een vertrek als gevolg. Het contract van de trainer in Alkmaar liep nog door tot medio 2022. Slot werd vorig jaar door AZ naar voren geschoven als opvolger van de naar FC Utrecht vertrokken Van den Brom. In het afgebroken vorige seizoen eindigde AZ onder leiding van Slot op de tweede plaats.

AZ begon het huidige seizoen met vijf gelijke spelen tegen PEC Zwolle, Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam, VVV-Venlo en ADO Den Haag. Inmiddels staat de club uit Alkmaar op de zevende plaats in de Eredivisie. Afgelopen donderdag speelde AZ in de naar nu blijkt laatste wedstrijd onder leiding van Slot in de groepsfase van de Europa League met 1-1 gelijk tegen Napoli, waardoor overwintering in Europa nog altijd mogelijk is.