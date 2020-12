Ex-Ajacied hoopt op terugkeer: ‘Fantastisch als dat ooit mag gebeuren’

Václav Cerny hoopt ooit terug te keren bij Ajax. De Tsjechische buitenspeler brak door in het eerste elftal van de Amsterdammers, maar slaagde er mede door blessureleed nooit in om een vaste basisplaats af te dwingen. Hij werd verkocht aan FC Utrecht en speelt dit seizoen op huurbasis bij FC Twente, waar hij onder trainer Ron Jans hoge ogen gooit in de Eredivisie. Als Cerny wordt gevraagd of Jans van alle trainers degene is van wie hij het meeste vertrouwen krijgt, hoeft hij niet lang na te denken.

"Ja, absoluut. Hoe hij met mij bezig is en hoeveel wij met elkaar praten... Ik waardeer dat enorm. Hij weet dat ik elke dag beter wil worden en hij wil mij beter maken. Dat vind ik fantastisch”, reageert Cerny, dit seizoen goed voor vier doelpunten en vier assists in tien wedstrijden, in gesprek met de NOS. De buitenspeler laat weten dat Enschede op dit moment beter bij hem past dan Amsterdam of Utrecht. “Ik heb er totaal geen problemen mee dat Enschede een kleine stad is. En het gaat goed met voetballen, dus dan gaat het ook goed thuis. We zijn hartstikke blij hier."

Danilo vastberaden: 'Ik wil bij Ajax de opvolger van Zlatan en Suarez zijn'

Bij FC Utrecht had Cerny onder John van den Brom geen basisplaats. Dat de trainer vertrokken is naar Racing Genk doet Cerny naar eigen zeggen niet zoveel. “Ik ben nu bij Twente en moet zorgen dat ik een goed jaar draai. Ik hoor vrij weinig van FC Utrecht, maar dit is voor mij de eerste keer dat ik ben verhuurd, dus ik weet niet hoe dat normaal gaat”, aldus de Tsjechisch international. “Ik zie weleens dat er voor andere huurlingen wel mensen langskomen om te vragen hoe het gaat. Dus bij andere clubs gaat het blijkbaar anders. Maar goed, dat doet niet veel met me."

Of Cerny zich diep in zijn hart nog Ajacied voelt? “Ja en nee. Hmm, toch ja. Ik ben daar vijf jaar geweest en het was mijn eerste club buiten Tsjechië. Dat gevoel gaat nooit meer weg. Het zou ook raar zijn als ik zeg dat het niet zo is. Ik ben de club dankbaar. Ik ben bij Ajax opgegroeid, dat zegt alles." Hij laat weten dat hij bij Ajax veel mensenkennis heeft opgedaan. “Van de club kreeg ik mee dat er ook personen kunnen zijn die mindere bedoelingen met je hebben en waarvoor je moet oppassen. Daarin heb ik stappen gemaakt, al heeft dat ook met volwassen worden te maken."

Cerny hoopt ooit nog terug te keren bij Ajax. “Ja, natuurlijk. Als dat ooit mag gebeuren, zou het fantastisch zijn. Maar ik ga daar niet op wachten en ik ben nu bij Twente. Het seizoen is nog lang en ik moet maar kijken wat er in de zomer met mij gaat gebeuren. Het is voetbal”, aldus Cerny, die het vanavond vanaf 20.00 uur in de Johan Cruijff ArenA met Twente opneemt tegen Ajax.