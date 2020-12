‘Het is al rond, Slot wordt gewoon trainer van Feyenoord volgend jaar’

AZ-trainer Arne Slot is topkandidaat bij Feyenoord om Dick Advocaat na dit seizoen op te volgen als trainer in De Kuip, zo maakten vrijdagmiddag diverse media bekend. Martijn Krabbendam, clubwatcher van Feyenoord namens Voetbal International, heeft van een bron zelfs al vernomen dat de deal al rond is en Slot hoe dan ook volgend seizoen in Rotterdam werkzaam is. Ook Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad verwacht dat Slot naar De Kuip verkast, maar ziet in hem eerder een Ajax-trainer dan een Feyenoord-trainer, zegt hij bij FOX Sports.

"Ja, het is serieus", zei Krabbendam vrijdagavond bij Veronica Inside. “Sterker - je moet altijd een paar bronnen hebben voor zulk nieuws - maar ik heb één iemand gesproken en die zegt dat het al rond is. Hij wordt gewoon trainer van Feyenoord volgend jaar." Waar Krabbendam meldt dat Slot al akkoord is, schreef het Algemeen Dagblad vrijdag dat de trainer ‘eerste kandidaat’ is en reeds benaderd is door de clubleiding van Feyenoord.

In gesprek met presentatrice Fresia Cousiño Arias krijgt Gouka bij FOX Sports de vraag of Slot en Feyenoord een goede match zouden zijn. “Nou, dat is wel afwachten. In eerste instantie zie je Slot niet als trainer van Feyenoord”, reageert Gouka. “Als je er wat langer over nadenkt dan kan dat natuurlijk wel, Fred Rutten was ook zo’n type trainer en dat liep in eerste instantie wel goed. Slot leek mij in eerste instantie eerder een Ajax-trainer dan een Feyenoord-trainer. Maar Feyenoord wil het over een andere boeg gooien, dus dan kom je bij dit soort types uit.”

Feyenoord en AZ komen elkaar in de Eredivisie dit seizoen nog twee keer tegen. Slot neemt het derhalve op tegen zijn mogelijke nieuwe werkgever. “Dat is altijd lastig”, zegt Gouka. “Misschien hadden ze het ook langer stil willen houden, maar dat is niet gelukt. Zijn naam viel deze week al een paar keer. Ze hebben het vandaag nog krampachtig geprobeerd te ontkennen, zonder dat ze er echt over willen liegen. Maar ze spelen nog twee keer tegen elkaar en AZ en Feyenoord zijn zonder meer concurrenten van elkaar, zeker in die fase. Dus dat is altijd lastig. Maar je kunt hem moeilijk niet op de bank zetten, dus dat moet dan ook maar gebeuren.”

Kijkend naar de clubs AZ en Feyenoord zou het voor Slot volgens Gouka een stap vooruit zijn. "Van de club AZ naar Feyenoord is natuurlijk een enorme promotie. Alleen je kan je afvragen of de mogelijkheden bij AZ en het spelerspotentieel minder is dan bij Feyenoord op dit moment”, aldus de clubwatcher. “Daarin gaat hij misschien wel eerst een stapje opzij of achteruit zetten, maar waarschijnlijk met de gedachte dat hij daarna die stappen weer vooruit kan zetten.”