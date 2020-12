Overmars lovend: ‘Daar is kapitaal opgebouwd als gevolg van zijn werkwijze’

Erik ten Hag mag zich sinds januari 2018 trainer van Ajax noemen en sindsdien beleefde hij mooie successen in Amsterdam. Hij werd van FC Utrecht overgenomen door directeur voetbalzaken Marc Overmars, die Ten Hag kende vanuit hun gezamenlijke periode bij Go Ahead Eagles. In Deventer had Overmars al snel gezien dat Ten Hag een mooie toekomst als trainer had.

De 50-jarige Ten Hag en 47-jarige Overmars kwamen elkaar als speler tegen, maar kenden elkaar toen nog niet. “Ik heb later wel gelezen en gehoord dat we in de jaren negentig een keer tegen elkaar hebben gespeeld”, zegt Overmars in gesprek met De Telegraaf. In Deventer leerde de twee elkaar kennen. “Zijn eerste job als hoofdcoach was bij Go Ahead Eagles toen ik daar technisch directeur was.”

“Ik zag toen dat hij een talentvolle trainer was en iemand die stappen wilde maken”, vervolgt de Ajax-directeur. “Zijn visie was toen al goed en dat is later ook uitgekomen, want bij Go Ahead en alle clubs waar hij daarna trainer was heeft hij gepresteerd. Sportieve successen behaald waardoor die clubs er ook allemaal beter van zijn geworden. Daarnaast maakt hij spelers ook individueel beter. Neem zijn periode bij FC Utrecht, daar is kapitaal opgebouwd als gevolg van zijn werkwijze.”

Hoewel er bij zijn aanstelling als Ajax-trainer enige scepsis heerste onder de achterban, was Overmars al overtuigd dat Ten Hag een goede coach zou zijn voor de Amsterdammers. Hij ziet hem dan ook als een typische Ajax-trainer. “Hij heeft weliswaar geen verleden als speler bij Ajax maar hij laat ons eerste elftal wel veel winnen met aanvallend voetbal, waarbij we veel goals maken. Dat hoort bij Ajax. Zogenaamde kenners noemden hem een defensieve coach, maar pak zijn statistieken er maar bij, het tegendeel is waar.”