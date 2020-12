Siem de Jong: ‘Ik had niet de verwachting dat Ajax of AZ zou aankloppen’

Siem de Jong heeft de Verenigde Staten achter zich gelaten. De middenvelder heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2022 bij sc Heerenveen. De ex-Ajacied traint vanaf volgende week al mee met de selectie van trainer Johnny Jansen, om vervolgens na de winterstop zijn debuut te maken voor de club uit Friesland. In gesprek met het Algemeen Dagblad licht de zesvoudig Oranje-international toe waarom hij voor Heerenveen heeft gekozen.

De Jong koos eerder dit jaar voor een avontuur bij FC Cincinnati, maar na een seizoen keert hij weer terug naar Nederland. Het gemis van vrienden en familie door de coronacrisis heeft er mede voor gezorgd dat hij is vertrokken uit de Verenigde Staten. “Het is een apart jaar geweest", zei de 31-jarige middenvelder bij zijn presentatie, geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Door alle onzekerheden die er komend jaar nog zullen zijn, heb ik bewust gekozen voor Nederland.”

De Jong maakte bij Cincinnatie Ron Jans kort mee als trainer. De coach werd ontslagen en opvolgd door Jaap Stam. Verder dan dertien wedstrijden in de Major League Soccer kwam de ex-Ajacied niet. “Het was sportief gezien allemaal heel wisselvallig, het viel net niet op zijn plek”, aldus De Jong. “Dat gevoel bleef het hele jaar, daarom is het ook lastig om daar niet verder te gaan. Het voelde als iets dat niet af was. Covid speelde uiteindelijk een doorslaggevende rol om terug te keren.”

Het contract van De Jong bij Cincinnati loopt formeel nog een maand door. Desondanks heeft de club hem toestemming gegeven om mee te trainen in Friesland. De Jong kan zich zodoende klaarstomen voor de tweede seizoenshelft van de Eredivsie. “Ik heb nog tot begin januari om op te bouwen, dat scheelt”, zegt De Jong, die niet meer rekende op een aanbieding vanuit de top van de Eredivisie. “Natuurlijk ga je in je hoofd een lijstje maken, maar ik had niet de verwachting dat Ajax of AZ zou aankloppen. Heerenveen voelde vrij snel als een mooie kans.”