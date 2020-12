‘Erik zei dat hij naast Dieuwertje wilde zitten, want die vond hij wel leuk’

Erik ten Hag neemt het vanavond om 20.00 uur met Ajax op tegen FC Twente, de club waar hij een verleden heeft als speler en assistent-trainer. Ten Hag speelde in Enschede onder oud-trainer Eddy Achterberg en met Clemens Zwijnenberg, die nog altijd een goede vriend is van de huidige Ajax-coach. In aanloop naar de wedstrijd in de Grolsch Veste kijken Achterberg en Zwijnenberg in gesprek met De Telegraaf terug op hun gezamenlijke tijd met Ten Hag bij Twente.

Ten Hag en Zwijnenberg leerden elkaar kennen bij de Twentse regioselectie. “Toen waren we een jaar of twaalf, dertien. Sindsdien zijn we vrienden”, vertelt Zwijnenberg in de krant. Het tweetal trok ook buiten het voetbal veel met elkaar op. “Met Erik kon je altijd over voetbal praten, maar als we samen op vakantie gingen, dan ging het ook wel eens niet over voetbal. Dan dronken we een biertje en gingen we achter de meiden aan. Erik is een heel gezellige jongen. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Zo komt hij misschien niet altijd over, maar dat is hij wel.”

Achterberg herinnert zich Ten Hag als een speler die altijd wilde meedenken over de tactiek. “Altijd kwam hij voor de wedstrijd naar me toe en zei: ’Train, als we het nou eens zus en zo zouden doen.’ Dan zei ik altijd: ’Erik, ga jij nou even rustig zitten en dan ga je horen hoe we het gaan doen.’ Hij was altijd bezig met de tactiek”, legt de voormaligt trainer van onder meer DOS, FC Twente en FC Groningen uit. “Dat is soms wel eens lastig voor een trainer, maar het is ook wel heel leuk natuurlijk.”

Erik ten Hag als speler van FC Twente.

Volgens Zwijnenberg hield Ten Hag zich ook nooit stil tijdens de wedstrijdbesprekingen. “Als de trainer een voorbespreking hield, dan ging altijd weer dat vingertje van Erik omhoog, omdat hij wat te vragen had. Dan duurde die bespreking nog weer langer. Dan zeiden we wel eens: ’Erik, hou nou alsjeblieft eens op met dat vragen stellen. Wij hebben er geen zin meer in.’ Maar dat zat er gewoon in bij hem.”

Dat Ten Hag het nooit heeft nagelaten om vragen te stellen bleek ook wel bij zijn debuut op televisie. “We zijn met de Twentse regioselectie naar het tv-programma Cruijff & Co geweest. Dat werd gepresenteerd door Dieuwertje Blok en daar kon je vragen stellen aan Johan Cruijff. Dat was wel iets bijzonders voor jongens van dertien, veertien”, vertelt Zwijnenberg. “Op de heenweg zei Erik al dat hij naast Dieuwertje wilde zitten, want die vond hij wel leuk. Nou dat was hem al gelukt. En ik geloof dat Erik vervolgens van de tien vragen die we mochten stellen, er negen heeft gesteld. Hij zat de hele tijd met zijn vinger omhoog.”

Zwijnenberg laat weten dat hij onder de indruk is van de trainerscarrière van Ten Hag. “Dit is wat hij altijd heeft gewild”, stelt de oud-speler, die ook de shirts droeg van onder meer Feyenoord, Aalborg BK, Bristol City en NAC Breda. “Als nuchtere jongen uit Haaksbergen staat hij daar toch maar mooi als hoofdtrainer van het grote Ajax. En dat terwijl hij niet de grote naam of de grote carrière had. Ik denk dat hij honderd keer zo hard heeft moeten knokken als een trainer met een grote naam. Als je dan ziet wat hij heeft bereikt, dat is gewoon heel knap. En dan blijft hij ook nog eens zo normaal."