Veltman kan het niet laten na Instagram-post Martínez met trui van 890 euro

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Lisandro Martínez koos er deze week voor om in zijn vrije tijd te genieten van een kopje Maté op het Museumplein, zo is te zien op een Instagram-post. Voormalig Ajax-ploeggenoot Joël Veltman kan het niet laten om een opmerking te plaatsen over de trui die de Argentijn aan heeft. “My friend! Is that Nike?”, zegt Veltman, doelend op de Givenchy-trui die in de Bijenkorf voor 890 euro te koop is.