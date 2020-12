‘In Amsterdam zeggen ze dat ik goed op de plek van Ziyech had gepast’

Oussama Tannane heeft dit seizoen de weg naar boven in het voetbal gevonden. De aanvallende middenvelder is de absolute uitblinker van Vitesse, dat op een verrassende tweede plek in de Eredivisie staat. Tannane zelf weet dat er meer in zijn carrière zit dan hij er tot nu toe heeft uitgehaald. "Het is honderd procent zo dat ik veel verder had kunnen zijn dan waar ik nu ben", aldus de Vitessenaar in gesprek met De Telegraaf.

Tannane stond al op jonge leeftijd te boek als toptalent, maar werd met problemen weggestuurd uit de jeugdopleiding van Ajax en later PSV, en ook bij sc Heerenveen slaagde hij niet. Zeven jaar geleden werd Tannane opgepikt door Heracles Almelo, waar het wél lukte. "Ik heb alles in mijn carrière wel een beetje te danken aan Heracles", zegt de offensieve middenvelder nu. "Daar heb ik de kans gekregen en hebben ze veel geduld met me gehad. Met name oud-voorzitter Jan Smit is een heel belangrijke persoon geweest voor mij. Die spreek ik nog regelmatig. Bij Heracles hebben ze me geholpen nadat ik een keer een akkefietje heb gehad, ze hebben altijd vertrouwen in mij gehouden. Dat zal ik nooit vergeten."

Religie speelt een belangrijke rol in het leven van Tananne. "Ik ben een gelovige jongen, een moslim. Wij zeggen altijd: wat God voor jou heeft geschreven, gaat naar je toekomen. Daar geloof ik in. Als het bij mij via dit kronkelige pad heeft moeten gaan, dan moet ik dat accepteren. Natuurlijk is het niet de fout van iemand anders, wat er allemaal is gebeurd. Dat is mijn fout. God zegt niet dat je koppig moet zijn. Dat zijn mijn keuzes geweest. Achteraf is het een pad geweest dat beter had gekund, maar ik ben wel trots op waar ik nu ben."

De Telegraaf stelt Tannane de vraag of hij ooit nog terugkeert bij een van de topclubs in de Eredivisie. "Als ik in Amsterdam loop, dan spreken mensen mij aan op de wedstrijd tegen Ajax", onthult hij. Vroeg in het seizoen verloor Vitesse met 2-1 van Ajax, maar Tannane maakte in die wedstrijd indruk met zijn goede spel. "En dan zeggen ze dat ik heel goed bij Ajax zou hebben gepast, op de plek van Hakim Ziyech. Ik denk dat ik ook wel voor een deel dezelfde speler ben. Maar mijn carrière is nou eenmaal anders gelopen. Ik houd me daar niet zo mee bezig. Ik ben eigenlijk heel tevreden over hoe het nu gaat. En ik ben nog altijd maar 26. Wie weet wat er nog komt?"