Wim Kieft heeft weinig vertrouwen in Ajacied: ‘Hij mist snelheid en techniek’

Wim Kieft gelooft niet dat Lassina Traoré de internationale top kan halen. De spits van Ajax mist volgens de columnist van De Telegraaf te veel specifieke kwaliteiten die nodig zijn om te slagen in het hedendaagse topvoetbal. "De statische spits is verleden tijd. Zonder snelheid en diepgang heb je als spits niets meer te zoeken in het internationale topvoetbal", schrijft Kieft.

Kieft ziet in het topvoetbal simpelweg geen types als Traoré meer rondlopen. "Zoals gezegd: in het internationale voetbal is geen plaats meer voor het pure aanspeelpunt of een stormram", herhaalt de oud-spits. "Romelu Lukaku en Erling Haaland brengen veel meer. Als je ziet met welk geweld die twee tekeer gaan… Niet normaal. Lukaku is al jarenlang de aanvalsleider van België, nummer één op de FIFA-ranglijst en al twee jaar de spits waar Internazionale van afhankelijk is. Je ziet niet veel spelers, zo groot en sterk en zo razendsnel. Je kan hem in de voeten aanspelen en in de diepte en hij heeft een geweldig linkerbeen. Ten onrechte wordt hij vaak onderschat."

Ajax speelde woensdag tegen Liverpool (1-0 verlies) met Dusan Tadic als nummer negen, maar dat werd geen groot succes, zag ook Kieft. "Lukaku en Haaland doen het in de Champions League, terwijl bij Ajax zo’n topspits ontbreekt. Zet je Traoré af tegen die twee dan weet je dat hij dat niveau nooit zal aantikken, hoewel hij nog jong en onervaren is. Hij is wellicht even sterk, maar daar houdt de vergelijking op. Traoré mist snelheid, techniek aan de bal, overzicht en is daarom zelfs ongeschikt om op het hoogste niveau als aanspeelpunt te dienen."

Kieft kijkt nog altijd met veel bewondering naar Cristiano Ronaldo. "De beste van allemaal, die nagenoeg alle kwaliteiten bezit van de ideale spits, is Ronaldo", vindt de oud-aanvaller. "Helemaal nu hij zich op zijn 35ste, in februari wordt hij 36 jaar, volledig toelegt op het scoren van doelpunten. Hij maakte tegen Dynamo Kiev zijn 750ste doelpunt van z’n carrière. Een waanzinnig aantal. Met links, rechts, uit vrije trappen, met kopballen, penalty's en uit alle hoeken en standen. Een fenomeen als spits."