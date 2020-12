Almere City scoort vier keer in tien minuten; Go Ahead maakt geen fout

Almere City heeft vrijdagavond op overtuigende wijze Jong FC Utrecht verslagen. In eigen huis waren de Almeerders met 4-1 te sterk voor het beloftenelftal. De thuisploeg had aan een opleving van tien minuten, waarin liefst vier goals werden gemaakt, genoeg om de drie punten veilig te stellen. Almere City blijft tweede met drie punten minder dan SC Cambuur. Go Ahead Eagles heeft zich op bezoek bij Helmond Sport ook verzekerd van een overwinning. In het SolarUnie Stadion waren de Eagles met 0-2 te sterk.

Almere City - Jong FC Utrecht 4-1

In de eerste helft was Jong Utrecht de bovenliggende partij, maar kansen werden er door beide partijen nauwelijks gecreëerd. Ruim tien minuten na rust slaagden de bezoekers erin hun eerste serieuze mogelijkheid direct te verzilveren. Na prachtig combinatiespel belandde de bal voor de voeten van Daniel Arzani, die van dichtbij niet faalde: 0-1. Nog geen drie minuten na de openingstreffer kantelde de wedstrijd volledig. De zojuist ingevallen Ilias Alhaft sneed vanaf de rechterkant naar binnen en schoot de van buiten de zestien snoeihard via de onderkant van de lat binnen: 1-1.

De thuisploeg kreeg het op de heupen en binnen twee minuten na de gelijkmaker was het opnieuw raak. Ryan Koolwijk nam een afvallende bal ineens op de wreef en bezorgde zijn ploeg zo de 2-1 voorsprong. In de 66ste minuut was het Thomas Verheydt die de derde Almeerse treffer aantekende in slechts zes minuten tijd. Mark Pabai van Jong Utrecht verspeelde in de eigen zestien op knullige wijze de bal, waarna Verheydt het cadeautje dankbaar uitpakte: 3-1. Twintig minuten voor het eindsignaal was het wederom een invaller die scoorde voor de thuisploeg. Faris Hammouti ontving een voorzet in het strafschopgebied en werkte de 4-1 langs doelman Thijmen Nijhuis.

Helmond Sport - Go Ahead Eagles 0-2

Na negentien minuten spelen was het Antoine Rabillard die de score opende namens Go Ahead. De Fransman kreeg aan de rechterkant van het veld de bal en snelde het strafschopgebied binnen. Vervolgens kapte hij zijn man uit, waarna de aanvaller met een geplaatst schot doelman Stijn van Gassel fraai passeerde: 0-1. Op slag van rust verdubbelden de bezoekers hun voorsprong. Sam Beukema torende hoog boven twee verdedigers uit en knikte fraai de 0-2 binnen uit een corner. Halverwege de tweede helft kwam Helmond Sport nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar een kopbal van Lance Duijvestijn belandde op de lat.