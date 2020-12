René van der Gijp: ‘Als ik hem was, ging ik écht niet naar Feyenoord’

René van der Gijp raadt het Arne Slot met klem af om AZ voor Feyenoord te verruilen. De oefenmeester van de Alkmaarders is door Feyenoord benaderd om na het seizoen de opvolger van Dick Advocaat te worden en heeft het aanbod momenteel in overweging. Volgens Van der Gijp is een stap van Feyenoord naar AZ momenteel vooral een stap achteruit.

Alleen om financiële redenen zou Van der Gijp een overstap kunnen begrijpen. "Ik snap dat iedereen drie keer per jaar op vakantie wil, maar als ik toch Arne Slot was, en ik werk bij AZ en ik kan naar Feyenoord, dan deed ik dat écht niet", aldus de analist. "Je stapt in een club waar je van tevoren weet dat je nooit aan het verwachtingspatroon kan voldoen. Er is geen geld, je moet het doen met Mark Diemers, met Bryan Linssen, met Naoufal Bannis, met Jordy Wehrmann... Nou, ga er maar aan staan."

Van der Gijp benadrukt dat Slot het in Alkmaar goed voor elkaar heeft. "Hij heeft een hartstikke leuke ploeg bij AZ, en er is nog geld ook daar!", zegt de oud-rechtsbuiten. Ook Johan Derksen raadt het Slot af om naar Feyenoord te verkassen. "Wat er gaat gebeuren: Dick Advocaat heeft het optimale uit die groep geperst. Wie Frank Arnesen (de technisch directeur, red.) ook voor deze groep zet als opvolger, het wordt minder."

Het is volgens Derksen zelfs onzeker of Advocaat het seizoen wel afmaakt. "Ik sluit niet uit dat hij eerder stopt. Dick houdt nu zijn mond, maar zijn lichaamstaal verraadt dat hij heel ontevreden is." Van der Gijp voegt toe dat er een cruciale wedstrijd voor Feyenoord aankomt. "Ik meen het uit de grond van mijn hart: zondag is voor Feyenoord cruciaal. Als ze zondag niet doorkomen, spelen gelijk of verliezen, gaat het seizoen uit als een nachtkaars. Dan ga je donderdag ook verliezen."

Tot slot komt Van der Gijp terug op de kansloze nederlaag die Feyenoord donderdag in de Europa League leed tegen Dinamo Zagreb (0-2). "Als je dan na afloop tegen die trainer van Dinamo Zagreb zegt: 'Je hoeft geen transfersom te betalen, pak er maar twee van Feyenoord.' Die hoeft hij niet", aldus Van der Gijp.