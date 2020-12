Algemeen Dagblad bevestigt: Feyenoord gaat vol voor Arne Slot

Feyenoord heeft Arne Slot inderdaad benaderd voor een dienstverband vanaf komend seizoen, zo bevestigt het Algemeen Dagblad in navolging van Feyenoord Transfermarkt. De huidige trainer van AZ moet in Rotterdam de opvolger worden van Dick Advocaat, die aan het einde van deze jaargang stopt.

Slot zelf wil vrijdag niet reageren op de geruchten. De oefenmeester baalt ervan dat de berichtgeving 'onrust geeft in een hele belangrijke periode voor AZ'. Slot heeft als stelregel dat zijn spelers niet met de pers praten over een mogelijke nieuwe club en wil daarom zelf het goede voorbeeld geven. Feyenoord laat op zijn beurt weten dat er 'niets over gezegd kan worden totdat iets helemaal concreet en afgerond is.'

De afgelopen dagen werden verschillende opvolgers genoemd van Advocaat, die in oktober 2019 werd gepresenteerd als opvolger van de opgestapte Jaap Stam. Onder meer de namen van Mark van Bommel, Henk Fraser, Wim Jonk, Dirk Kuyt en Phillip Cocu passeerden de revue in De Kuip. Het lijkt er nu dus op dat de leiding van Feyenoord kiest om met Slot in zee te gaan, indien die bereid is om AZ te verlaten.

Advocaat bemoeit zich niet met de jacht naar zijn opvolger. De oefenmeester van Feyenoord richt zich vol op de wedstrijd tegen Heracles Almelo zondag en moet het daarin mogelijk stellen zonder Bryan Linssen en Uros Spajic, die geblesseerd uit het treffen met Dinamo Zagreb (0-2 verlies) kwamen. "Spajic was donderdag duizelig, we moeten kijken wat er mogelijk is met hem", zegt Advocaat. Linssen is twijfelachtig vanwege hamstringklachten.